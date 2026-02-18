Côte d’Ivoire : le gouvernement renforce la prévention et la répression face à la persistance des accidents

Face à l’évolution préoccupante des accidents de la route en Côte d’Ivoire, le directeur de l’Office de Sécurité routière (OSER), Etienne Kouakou, a réaffirmé l’engagement du ministère des Transports et des Affaires maritimes à intensifier les actions de prévention et de répression des infractions routières.



Il s’exprimait ce mardi 17 février 2026 à Abidjan-Plateau, lors de la tribune « Tout Savoir Sur », la conférence de presse hebdomadaire organisée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), autour du thème : « Prévention, contrôle et sanctions des infractions routières en Côte d’Ivoire ».



« Face à la gravité de la situation, le ministère des Transports et des Affaires maritimes a pris des mesures fortes pour renforcer les actions de prévention et de répression, avec un accent particulier sur la lutte contre les infractions routières », a indiqué le directeur de l’OSER. En effet, malgré des avancées enregistrées ces dernières années, la situation demeure préoccupante.



En 2025, le nombre de décès sur les routes a enregistré une baisse de 19 % par rapport à 2021, passant de 1 614 à 1 307 victimes. Cette évolution positive, selon Etienne Kouakou, témoigne des effets des mesures mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale alignée sur la Déclaration de Stockholm de février 2020, qui ambitionne de réduire de 50% les décès liés aux accidents de la route à l’horizon 2030. En ce début d’année 2026, la tendance reste critique.



Entre janvier et le 11 février, 519 accidents corporels ont déjà été enregistrés, faisant 164 tués et 1 934 blessés, notamment sur les axes interurbains, soit une moyenne d’environ quatre décès par jour. Face à la situation, le directeur de l’OSER a appelé l’ensemble des usagers de la route à une prise de conscience afin de réduire significativement, cette année, le nombre de personnes tuées dans les accidents de la circulation.



Il a par ailleurs rappelé que les minicars de transport en commun, communément appelés « gbakas » ou « massas », les véhicules administratifs ainsi que l’ensemble des usagers de la route sont soumis à la même réglementation, à l’exception des forces de défense et de sécurité et des véhicules sanitaires en intervention.