Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Congo/présidentielle 2026 : la majorité présidentielle déjà en ordre de bataille pour relever le défi du 15 mars prochain


Alwihda Info | Par Olive Jonala - 17 Février 2026


À l’approche du scrutin présidentiel , la majorité au pouvoir entend conjuguer discipline interne, mobilisation générale et stratégie structurée pour relever le défi du 15 mars prochain. Cette volonté a été affichée, le 13 février dernier lors de la a séance de cadrage présidée par le directeur national de campagne, Pierre Moussa.


Le directeur de campagne, Pierre Moussa, au cours de son intervention
Le directeur de campagne, Pierre Moussa, au cours de son intervention
Pour cette première prise de contact officielle, les conseillers spéciaux, les porte-paroles et les directeurs de campagne ont été appelés à mesurer l’ampleur de la mission concernant l’élection présidentielle du 15 mars 2026. Ainsi, Pierre Moussa a insisté sur l’enjeu de cette échéance.

« Maintenant que les dés sont jetés, que notre candidat nous a confié la direction de la campagne, que nous reste-t-il à faire ? sinon prendre la mesure de cette noble et exaltante mission lourde de responsabilité. Elle implique une obligation de résultat, mais pas à minima », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs précisé que cette obligation de résultat vise à donner à leur candidat une victoire écrasante dès le premier tour.

Pointe-Noire, point de départ de la campane électorale du candidat Sassou

Candidat à sa propre succession à la tête du Congo, Denis Sassou-N’Guesso lancera sa campagne électorale à Pointe-Noire. L’annonce a été faite, au cours de la rencontre citoyenne, entre le président congolais avec les notables et cadres des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, le 10 février dernier à Pointe-Noire.

Au cours de cette rencontre, le président de la République a ouvert son intervention par un rappel. « Avant de venir ici, nous avons ouvert la grande foire agricole du Congo, dans le département du Djoué Lefini », a rappelé Denis Sassou-N’Guesso qui était ainsi à sa première sortie dans ce nouveau département où il avait annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de mars prochain.

« … nous avons fait acte de candidature », a-t-il poursuivi, avant d’affirmer que « cette décision a été accueillie avec enthousiasme depuis l’aéroport jusqu’au marché Lumumba… ».

Denis Sassou-N’Guesso a, par la suite, passé en revue le contexte de son mandat finissant (2021-2026), marqué par la Covid-19, les tensions à l’international, allusion faite à la guerre russo-ukrainienne qui, selon lui, a ébranlé les économies à travers le monde. Il a fixé le cap pour la nouvelle période qui pointe à l’horizon pour les départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

« Aujourd’hui, nous allons nous engager dans une autre période. Je peux penser qu’il se produira quelque chose de positif dans le développement de Pointe-Noire et du Kouilou. Nous sommes en train de planter les jalons » de ce développement, a rassuré Denis Sassou-N’Guesso.

Le président congolais a promis parler de toutes ces questions lors de la campagne électorale. « Nous en parlerons autour de la campagne électorale. Nous allons démarrer la campagne, le 28 février ici à Pointe-Noire » a-t-il déclaré. Pour Denis Sassou-N’Guesso, ce sera à Pointe-Noire puis au Kouilou où il va entamer sa campagne avant de « continuer la marche jusqu’à conclure à Brazzaville ».

Le président de la République a affirmé que de nouveaux engagements seront pris en termes d’actions réelles et non de simples discours. Denis Sassou-N’Guesso a émis le vœu de voir cette échéance électorale majeure se dérouler dans un climat de paix totale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/02/2026

Tchad : les agripreneurs en visite d’échange à Kélo pour renforcer leurs compétences

Tchad : les agripreneurs en visite d’échange à Kélo pour renforcer leurs compétences

N’Djamena accueille un atelier régional sur la réglementation communautaire de la sécurité aérienne N’Djamena accueille un atelier régional sur la réglementation communautaire de la sécurité aérienne 16/02/2026

Populaires

Tchad : au GEMIA, 109 élèves officiers franchissent une nouvelle étape de leur formation

16/02/2026

Tchad–États-Unis : un nouveau cap franchi dans la coopération sécuritaire contre les stupéfiants

17/02/2026

Tchad : l’armée appelle au strict respect des conditions médicales d’admission après le décès de deux élèves stagiaires

17/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter