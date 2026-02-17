









AFRIQUE Congo/présidentielle 2026 : la majorité présidentielle déjà en ordre de bataille pour relever le défi du 15 mars prochain

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 17 Février 2026



À l’approche du scrutin présidentiel , la majorité au pouvoir entend conjuguer discipline interne, mobilisation générale et stratégie structurée pour relever le défi du 15 mars prochain. Cette volonté a été affichée, le 13 février dernier lors de la a séance de cadrage présidée par le directeur national de campagne, Pierre Moussa.

Pour cette première prise de contact officielle, les conseillers spéciaux, les porte-paroles et les directeurs de campagne ont été appelés à mesurer l’ampleur de la mission concernant l’élection présidentielle du 15 mars 2026. Ainsi, Pierre Moussa a insisté sur l’enjeu de cette échéance.



« Maintenant que les dés sont jetés, que notre candidat nous a confié la direction de la campagne, que nous reste-t-il à faire ? sinon prendre la mesure de cette noble et exaltante mission lourde de responsabilité. Elle implique une obligation de résultat, mais pas à minima », a-t-il déclaré.



Il a par ailleurs précisé que cette obligation de résultat vise à donner à leur candidat une victoire écrasante dès le premier tour.



Pointe-Noire, point de départ de la campane électorale du candidat Sassou



Candidat à sa propre succession à la tête du Congo, Denis Sassou-N’Guesso lancera sa campagne électorale à Pointe-Noire. L’annonce a été faite, au cours de la rencontre citoyenne, entre le président congolais avec les notables et cadres des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, le 10 février dernier à Pointe-Noire.



Au cours de cette rencontre, le président de la République a ouvert son intervention par un rappel. « Avant de venir ici, nous avons ouvert la grande foire agricole du Congo, dans le département du Djoué Lefini », a rappelé Denis Sassou-N’Guesso qui était ainsi à sa première sortie dans ce nouveau département où il avait annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de mars prochain.



« … nous avons fait acte de candidature », a-t-il poursuivi, avant d’affirmer que « cette décision a été accueillie avec enthousiasme depuis l’aéroport jusqu’au marché Lumumba… ».



Denis Sassou-N’Guesso a, par la suite, passé en revue le contexte de son mandat finissant (2021-2026), marqué par la Covid-19, les tensions à l’international, allusion faite à la guerre russo-ukrainienne qui, selon lui, a ébranlé les économies à travers le monde. Il a fixé le cap pour la nouvelle période qui pointe à l’horizon pour les départements de Pointe-Noire et du Kouilou.



« Aujourd’hui, nous allons nous engager dans une autre période. Je peux penser qu’il se produira quelque chose de positif dans le développement de Pointe-Noire et du Kouilou. Nous sommes en train de planter les jalons » de ce développement, a rassuré Denis Sassou-N’Guesso.



Le président congolais a promis parler de toutes ces questions lors de la campagne électorale. « Nous en parlerons autour de la campagne électorale. Nous allons démarrer la campagne, le 28 février ici à Pointe-Noire » a-t-il déclaré. Pour Denis Sassou-N’Guesso, ce sera à Pointe-Noire puis au Kouilou où il va entamer sa campagne avant de « continuer la marche jusqu’à conclure à Brazzaville ».



Le président de la République a affirmé que de nouveaux engagements seront pris en termes d’actions réelles et non de simples discours. Denis Sassou-N’Guesso a émis le vœu de voir cette échéance électorale majeure se dérouler dans un climat de paix totale.





