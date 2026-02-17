Côte d’Ivoire : contrôle des plaques d'immatriculation, des véhicules administratifs et civils à la fourrière

En collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, la direction générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC), a, le lundi 16 février 2026 à Abidjan, mis à exécution l'opération de contrôle et de répression de plaques d’immatriculation fantaisistes et illégales.



Une opération inscrite dans le cadre de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière (SNSR) visant à lutter contre l'impunité des infractions routières. Annoncée il y a quelques semaines, cette phase répressive de l’opération de contrôle des plaques d’immatriculation masquées et illégales va contribuer à adopter un comportement exemplaire sur la route.



Pour le directeur général de la DGTTC, Oumar Sacko, l’opération est le reflet de la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Et pour donner le ton, ce sont les véhicules administratifs qui ont été pris pour cibles.



Ainsi, les véhicules en infractions, dont les plaques d’immatriculation sont volontairement dissimulées, ont été saisis et transférés à la fourrière administrative du Bureau de Gestion des Véhicules Administratifs (BGVA).



Toutefois, Oumar Sacko a précisé que les véhicules des particuliers dont les plaques réglementaires sont masquées, modifiées sont immédiatement conduits en fourrière. Et d’ajouter que la restitution du véhicule est soumise au paiement intégral des amendes exigibles, notamment celles issues de la vidéo-verbalisation.



Il faut noter que l'opération concerne également les contrôles systématiques des pièces des véhicules, du permis de conduire, de l’état technique des engins ainsi que le respect des limitations de vitesse et des règles de sécurité, notamment le port du casque pour les motocyclistes et de la ceinture de sécurité pour les automobilistes.