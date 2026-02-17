Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : contrôle des plaques d'immatriculation, des véhicules administratifs et civils à la fourrière


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 17 Février 2026



Côte d’Ivoire : contrôle des plaques d'immatriculation, des véhicules administratifs et civils à la fourrière
En collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, la direction générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC), a, le lundi 16 février 2026 à Abidjan, mis à exécution l'opération de contrôle et de répression de plaques d’immatriculation fantaisistes et illégales.

Une opération inscrite dans le cadre de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière (SNSR) visant à lutter contre l'impunité des infractions routières. Annoncée il y a quelques semaines, cette phase répressive de l’opération de contrôle des plaques d’immatriculation masquées et illégales va contribuer à adopter un comportement exemplaire sur la route.

Pour le directeur général de la DGTTC, Oumar Sacko, l’opération est le reflet de la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Et pour donner le ton, ce sont les véhicules administratifs qui ont été pris pour cibles.

Ainsi, les véhicules en infractions, dont les plaques d’immatriculation sont volontairement dissimulées, ont été saisis et transférés à la fourrière administrative du Bureau de Gestion des Véhicules Administratifs (BGVA).

Toutefois, Oumar Sacko a précisé que les véhicules des particuliers dont les plaques réglementaires sont masquées, modifiées sont immédiatement conduits en fourrière. Et d’ajouter que la restitution du véhicule est soumise au paiement intégral des amendes exigibles, notamment celles issues de la vidéo-verbalisation.

Il faut noter que l'opération concerne également les contrôles systématiques des pièces des véhicules, du permis de conduire, de l’état technique des engins ainsi que le respect des limitations de vitesse et des règles de sécurité, notamment le port du casque pour les motocyclistes et de la ceinture de sécurité pour les automobilistes.

Côte d’Ivoire : contrôle des plaques d'immatriculation, des véhicules administratifs et civils à la fourrière


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/02/2026

Tchad : des organisations citoyennes plaident pour un mécanisme national de vérité et de réconciliation

Tchad : des organisations citoyennes plaident pour un mécanisme national de vérité et de réconciliation

Tchad : le Club N’Djamena Toumaï organise une soirée caritative dénommée « Gala » Tchad : le Club N’Djamena Toumaï organise une soirée caritative dénommée « Gala » 14/02/2026

Populaires

Tchad : Le GEMIA rend un hommage émouvant aux deux élèves officiers décédés de la 30ᵉ promotion

16/02/2026

N’Djamena accueille un atelier régional sur la réglementation communautaire de la sécurité aérienne

16/02/2026

N’Djamena : les sénateurs engagent le dialogue avec la Mairie centrale pour renforcer la gouvernance urbaine

16/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter