RDC : le président Tshisekedi a reçu la commissaire Européenne chargée de l'aide humanitaire

Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un fructueux entretien, ce mardi 17 février, à la Cité de l’Union africaine, avec madame Hadja Lahbib, Commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, en tournée dans la région des grands lacs.



‎La situation humanitaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo était au centre de leur échange. La commissaire européenne a transmis au chef de l’Etat un message de solidarité de l’UE envers la RDC, un message d'engagement sur le long terme. ‎



Par la même occasion, Mme Hadja Lahbib a annoncé une allocation humanitaire de 81, 2 millions d’euros et l’ouverture d’un pont humanitaire dès la semaine prochaine en vue d’aider les populations en souffrance.



‎Elle affirme avoir passé une journée extrêmement fructueuse en RDC avec le lancement d'une table ronde essentielle dédiée à l'action humanitaire avec les acteurs de terrain mais aussi avec les hauts représentants du gouvernement notamment la Première ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre des actions sociales et de celui Santé et avoir analysé les pistes concrètes des solutions pour aider l'aide humanitaire.



« Je vais aussi constater la situation humanitaire, ensuite je me rendrais au Rwanda, là je souhaite mettre les autorités devant leur responsabilité et après je serai à Goma où je rencontrerais les acteurs de M23 pour demander que le respect de droit international humanitaire soit respecté et que notre aide humanitaire puisse être délivrée dans le temps », a-t-elle déclaré.