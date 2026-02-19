Afrique : les États-Unis réaffirment leur engagement en faveur des corridors stratégiques du continent

En déplacement à Addis-Abeba, en Éthiopie, le haut responsable du Bureau des affaires africaines du Département d’État américain, Nick Checker, a pris la parole le 16 février 2026 lors d’un événement organisé par le Corporate Council on Africa.



Devant des dirigeants africains, des représentants de l’Union africaine, du secteur privé et des partenaires financiers, il a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir les projets d’infrastructures stratégiques sur le continent.



Selon Nick Checker, les corridors stratégiques ne doivent pas être perçus comme de simples projets d’infrastructures, mais comme des leviers essentiels pour l’intégration économique, l’industrialisation et la compétitivité de l’Afrique. Il a insisté sur la nécessité de passer « de la vision à la mise en œuvre » en alignant gouvernements, institutions financières et entreprises privées afin de transformer ces corridors en véritables moteurs de croissance et de commerce.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un nouveau groupe de travail lancé avec la Commission de l’Union africaine : le « Strategic Infrastructure and Investment Working Group ». Ce mécanisme vise à mobiliser les outils financiers américains et la capacité de coordination politique de l’Union africaine afin de transformer des priorités stratégiques en projets bancables, capables d’attirer des investissements privés.



Le responsable américain a souligné que l’objectif est d’identifier et de faire avancer des projets commercialement viables, stratégiquement importants pour les États-Unis et les pays hôtes, et alignés sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



Le groupe de travail entend mobiliser des financements via des institutions telles que la DFC (U.S. International Development Finance Corporation), EXIM Bank et les banques multilatérales de développement, tout en soutenant les réformes réglementaires nécessaires pour faciliter les investissements. Un projet pilote transfrontalier est à l’étude, notamment dans le cadre du partenariat économique et d’intégration régionale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.



Ce projet servirait de preuve de concept avant une éventuelle extension du modèle à d’autres régions du continent. Nick Checker a également mis l’accent sur les secteurs des infrastructures et des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques, où les compétences américaines et les ressources africaines pourraient créer des synergies stratégiques.