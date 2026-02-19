Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à N'Djamena, deux individus devant la barre pour association de malfaiteurs


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 20 Février 2026



Tchad : à N'Djamena, deux individus devant la barre pour association de malfaiteurs
Interpellés par les services de police pour association de malfaiteurs, deux individus, ont été présentés devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de N’Djamena le 19 février 2026 pour leur audition.

‎ ‎ ‎ Selon l’acte d’accusation, les deux prévenus ont été appréhendés aux environs de 3 heures du matin par les forces de l'ordre en possession des matériels de fracture suspect, notamment : ‎cisaille, ‎marteaux, ‎scie et des ciseaux.

‎Le procès-verbal d'enquête préliminaire souligne que ces individus ne sont pas inconnus des services de police, ayant déjà fait l'objet d'interpellations antérieures pour des comportements suspects. ‎ ‎ À la barre, les prévenus ont plaidé non coupables. Ils soutiennent être des maçons de profession, affirmant qu'ils rentraient d'un chantier et qu'ils auraient prolongé leur soirée dans un débit de boissons. ‎ ‎Cet argumentaire n'a pas emporté la conviction du tribunal.

Dans son réquisitoire, le procureur de la République a requis une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme. Bien que qualifiés de délinquants primaires (sans condamnation antérieure inscrite au casier), le magistrat a insisté sur la dangerosité de leur modus operandi. ‎

S'appuyant sur l'article 403 du Code pénal, le procureur a démontré que l'usage de tels outils vise spécifiquement le bris de clôture, le forcement de cadenas et la découpe de tôles à des fins de cambriolage. Le dossier a été renvoyé pour le 26 février, en attendant, les deux hommes sont en détention préventive à la maison d'arrêt de Klessoum.


