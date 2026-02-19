Alwihda Info
TCHAD

Tchad : clap de fin pour la première édition de la Résidence de création 2025


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 20 Février 2026



La première édition de la Résidence de création 2025 a officiellement pris fin dans la soirée du 19 février 2026.

À cette occasion, l’association culturelle Knock On Art a organisé une cérémonie solennelle marquant la clôture du programme, couplée à la remise de kits professionnels aux bénéficiaires. L’événement s’est tenu dans les locaux de l’association, situés dans le 5ᵉ arrondissement de la ville de N’Djamena, plus précisément au quartier Sabangali (Selesao).

Artistes, encadreurs et partenaires ont répondu présents pour célébrer les résultats de cette initiative dédiée au renforcement des capacités artistiques. Dans son allocution, le président de la résidence, Guidimbaye Appolinaire Doff, a souligné que les sessions de formation en arts plastiques et en photographie organisées en 2025 ont permis de former une trentaine d’artistes. Il a reconnu que l’équipe a tiré des enseignements de cette première expérience.

Selon lui, « il nous faut davantage de temps, de moyens et d’ingéniosité pour atteindre l’excellence ». Dans cette dynamique, l’association entend promouvoir un art utile et fonctionnel. C’est pourquoi de nouvelles résidences sont envisagées, notamment dans le domaine du design, ainsi que dans les métiers de l’image.

M. Doff a précisé que les prochaines étapes débuteront modestement avec le cinéma et la photographie. Il a également salué l’engagement du directeur artistique, Yvon Ngassam, pour son dévouement malgré les moments difficiles traversés par la résidence, notamment la disparition de l’artiste talentueux Gabin Art.

« Ce choc a momentanément ralenti nos activités, mais il a surtout renforcé la détermination des peintres et photographes à aller jusqu’au bout pour la réussite de cette résidence », a-t-il affirmé. Par ailleurs, le responsable a révélé l’engouement croissant autour du programme.

Une cinquantaine de candidatures issues de huit pays ont été enregistrées pour la résidence en arts plastiques, avec des chiffres similaires pour les métiers de l’image, et encore plus élevés pour le design. Toutefois, la capacité d’accueil reste limitée, ce qui empêche l’association de satisfaire toutes les demandes.

Cette première édition s’achève ainsi sur une note d’espoir, avec la ferme ambition des organisateurs de renforcer et d’élargir, dans les prochaines années, les opportunités de formation artistique au Tchad.


