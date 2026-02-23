N’Djamena : deux neveux condamnés à 5 et 3 ans de prison pour une escroquerie de plus de 500 millions FCFA

À l’issue des débats, le tribunal a condamné le principal prévenu à cinq ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende de 500 millions de francs CFA. Il pourrait également être transféré au centre pénitentiaire de haute sécurité de Korotoro. Son complice, lié à lui par un lien de parenté, a écopé de trois ans de prison ferme et d’une amende de 20 millions de francs CFA.



Le plaignant dans cette affaire n’est autre que leur oncle maternel. Selon les éléments présentés à l’audience, ce dernier aurait lui-même été impliqué en tant que présumé escroc et propriétaire de l’entreprise concernée. Il aurait été dépossédé d’une somme de plus de 223 millions de francs CFA par son neveu, gérant de ladite entreprise.



Cependant, la défense a soulevé plusieurs points jugés troublants. Lors des plaidoiries, les avocats ont relevé qu’aucune disposition du Code pénal ne prévoirait une amende aussi élevée que 500 millions de francs CFA. L’un des conseils a également estimé que le plaignant, en sa qualité de propriétaire de l’entreprise ayant servi de cadre aux faits reprochés, aurait dû comparaître comme prévenu plutôt que de se constituer partie civile.



Une situation qui, selon la défense, soulève des interrogations sur la régularité de la procédure et sur le rôle réel des différents protagonistes dans cette affaire.