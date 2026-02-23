Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena : deux neveux condamnés à 5 et 3 ans de prison pour une escroquerie de plus de 500 millions FCFA


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 23 Février 2026


Ce lundi 23 février 2026, le Tribunal de grande instance de N’Djamena a rendu son verdict dans une affaire d’escroquerie impliquant deux prévenus détenus à la maison d’arrêt de Klessoum. Les deux hommes étaient poursuivis pour des faits d’escroquerie portant sur un montant total estimé à plus de 500 millions de francs CFA.


N’Djamena : deux neveux condamnés à 5 et 3 ans de prison pour une escroquerie de plus de 500 millions FCFA
À l’issue des débats, le tribunal a condamné le principal prévenu à cinq ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende de 500 millions de francs CFA. Il pourrait également être transféré au centre pénitentiaire de haute sécurité de Korotoro. Son complice, lié à lui par un lien de parenté, a écopé de trois ans de prison ferme et d’une amende de 20 millions de francs CFA.

Le plaignant dans cette affaire n’est autre que leur oncle maternel. Selon les éléments présentés à l’audience, ce dernier aurait lui-même été impliqué en tant que présumé escroc et propriétaire de l’entreprise concernée. Il aurait été dépossédé d’une somme de plus de 223 millions de francs CFA par son neveu, gérant de ladite entreprise.

Cependant, la défense a soulevé plusieurs points jugés troublants. Lors des plaidoiries, les avocats ont relevé qu’aucune disposition du Code pénal ne prévoirait une amende aussi élevée que 500 millions de francs CFA. L’un des conseils a également estimé que le plaignant, en sa qualité de propriétaire de l’entreprise ayant servi de cadre aux faits reprochés, aurait dû comparaître comme prévenu plutôt que de se constituer partie civile.

Une situation qui, selon la défense, soulève des interrogations sur la régularité de la procédure et sur le rôle réel des différents protagonistes dans cette affaire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/02/2026

Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse

Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse

N'Djamena : 5 ans de prison requis contre un auteur de vol avec violence N'Djamena : 5 ans de prison requis contre un auteur de vol avec violence 20/02/2026

Populaires

Le Tchad ferme sa frontière avec le Soudan pour raisons sécuritaires

23/02/2026

Tchad : Foullah Édifice écrase Renaissance FC (3-1) en ​phase retour de Championnat de 1re division

22/02/2026

​Tchad : un homme poignarde son bailleur à Abéché, une enquête ouverte

22/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter