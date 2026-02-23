Alwihda Info
TCHAD

Tchad : les délégués du gouvernement au Borkou et au Chari-Baguirmi remplacés


Par Alwihda - 23 Février 2026



Tchad : les délégués du gouvernement au Borkou et au Chari-Baguirmi remplacés
Par Décret N°096/PR/PM/MATD/2026 du 23 février 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Délégués Généraux du Gouvernement auprès des Provinces ci-après :

PROVINCE DE BORKOU

Délégué Général du Gouvernement :  Général  BRAHIM AKHACHANE, en remplacement du Général  DJIMTA BEN DERGON, appelé à d'autres fonctions ;

PROVINCE DE CHARI-BAGUIRMI 

Délégué Général du Gouvernement : Général  AZEM BERMANDOUA AGOUNA, en remplacement de Madame ELDJIMA ABDRAMAN, appelée à d'autres fonctions.

*وزارة إدارة الأراضي واللامركزية / تعيينات*

بموجب المرسوم رقم 096/ر ج/ر و/و إ ل م/2026 الصادر في 23 فبراير 2026، تم تعيين الشخصيتين الآتي اسماهما مندوبَين عامَين للحكومة لدى الولايتبن التاليتين:

*ولاية بوركو*
المندوب العام للحكومة: الجنرال إبراهيم أخشن، خلفاً للجنرال جيمتا بن ديرقون، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

*ولاية شاري باقرمي*
المندوب العام للحكومة: الجنرال أزيم برماندوا أقونا، خلفاً للسيدة الجمعة عبد الرحمن، التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.


