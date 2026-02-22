Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’IPEP 1 de Bébédjia renforce les capacités des enseignants en enseignement du dessin


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 22 Février 2026


L’Inspection pédagogique de l’enseignement primaire (IPEP 1) de Bébédjia a organisé une session de renforcement des capacités des enseignants autour de l’enseignement du dessin. Cette initiative fait suite à un constat préoccupant relevé sur le terrain par l’équipe d’encadrement : certains enseignants négligent cette discipline pourtant essentielle dans le cursus primaire.


Afin de remédier à cette situation et de répondre aux besoins locaux, l’équipe pédagogique a choisi ce thème pour guider les enseignants vers une meilleure pratique du dessin en classe, dans l’optique d’améliorer la compréhension et l’apprentissage des élèves.

Il convient de rappeler que l’enseignement du dessin vise notamment à développer la motricité fine, à favoriser le sens de l’observation et la réflexion, mais aussi à préparer l’élève à l’écriture.

L’activité a été organisée en trois secteurs d’animation et répartie sur trois sites : l’école Mouloube, l’école Levier du Savoir et l’école Sinaï.

Pour les orientations et conseils pratiques, l’inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire de Bébédjia 1, Nahoutengar Ngaro Célestin, s’est félicité du choix de ce thème. Selon lui, le dessin constitue un pilier de l’éducation et permettra aux enseignants de renforcer leurs compétences fondamentales, indispensables à l’apprentissage global et au développement personnel de l’enfant.

Il a exhorté les enseignants à mettre en pratique les acquis de cette formation, à développer la coordination œil-main et à stimuler la créativité ainsi que la réflexion des élèves en milieu scolaire.

La journée s’est achevée par l’élaboration d’une fiche pédagogique consacrée à l’enseignement du dessin au cours élémentaire, portant sur la représentation d’une case selon l’approche par compétences, suivie d’une séance de questions-réponses sur la composition des couleurs, animée par le conseiller pédagogique Higde Enoch.


