La Chambre africaine de l'énergie dirigera une délégation au Venezuela

La Chambre africaine de l'énergie (AEC) conduira une délégation de haut niveau en République bolivarienne du Venezuela du 22 au 26 février 2026 afin d'approfondir les relations bilatérales entre le Venezuela et l'Afrique dans le domaine du pétrole et du gaz.



En tant que membre honoraire de l'Organisation des producteurs africains de pétrole, le Venezuela a toujours soutenu l'Afrique dans ses efforts dans le domaine du pétrole et du gaz.



La délégation rencontrera des représentants du gouvernement, des chefs d'entreprise et des acteurs du secteur de l'énergie afin de favoriser les relations commerciales bilatérales dans le domaine de l'énergie et les opportunités d'investissements énergétiques futurs.