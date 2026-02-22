Alwihda Info
TCHAD

Société : une relation cachée conduit à un drame au sein d’une famille


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 22 Février 2026


​Richard et Adeline, deux étudiants, s’étaient promis de bâtir un avenir ensemble, unissant leurs destins il y a quelques années. Après l’obtention de sa licence en sociologie, Richard décide de poursuivre ses études en Europe. Partagé entre espoir et tristesse, il laisse Adeline vivre dans la maison familiale de ses parents, convaincu qu’elle sera bien entourée durant son absence.


Société : une relation cachée conduit à un drame au sein d’une famille
Cependant, un an après son départ, la vie d’Adeline prend un tournant inattendu. Elle se retrouve confrontée à la solitude et à une grande vulnérabilité, aggravées par la trahison d’une camarade. Cherchant à fuir sa détresse, elle se laisse entraîner dans des sorties nocturnes qui la conduisent à des situations compromettantes. C’est dans ce contexte qu’elle découvre qu’elle est enceinte, une nouvelle qui bouleverse profondément son existence.

Malgré plusieurs tentatives d’avortement, Adeline se retrouve dans une impasse. Désespérée, elle se rapproche alors de son beau-frère, le cadet de Richard, espérant trouver auprès de lui une solution à son dilemme. Dans un moment de faiblesse, elle parvient à le séduire, scellant ainsi un pacte aux conséquences tragiques.

Deux semaines plus tard, Adeline annonce au jeune homme qu’elle est enceinte de lui. Sous le choc, ce dernier sombre dans un profond tourment. Incapable de supporter le poids de cette révélation et la souffrance qui l’accompagne, il prend une décision fatale. Avant de mettre fin à ses jours, il laisse une lettre poignante à son frère et à ses parents, dans laquelle il exprime son désarroi et son sentiment d’impuissance face à une situation devenue insupportable.


