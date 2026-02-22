Société : une relation cachée conduit à un drame au sein d’une famille

Cependant, un an après son départ, la vie d’Adeline prend un tournant inattendu. Elle se retrouve confrontée à la solitude et à une grande vulnérabilité, aggravées par la trahison d’une camarade. Cherchant à fuir sa détresse, elle se laisse entraîner dans des sorties nocturnes qui la conduisent à des situations compromettantes. C’est dans ce contexte qu’elle découvre qu’elle est enceinte, une nouvelle qui bouleverse profondément son existence.



Malgré plusieurs tentatives d’avortement, Adeline se retrouve dans une impasse. Désespérée, elle se rapproche alors de son beau-frère, le cadet de Richard, espérant trouver auprès de lui une solution à son dilemme. Dans un moment de faiblesse, elle parvient à le séduire, scellant ainsi un pacte aux conséquences tragiques.



Deux semaines plus tard, Adeline annonce au jeune homme qu’elle est enceinte de lui. Sous le choc, ce dernier sombre dans un profond tourment. Incapable de supporter le poids de cette révélation et la souffrance qui l’accompagne, il prend une décision fatale. Avant de mettre fin à ses jours, il laisse une lettre poignante à son frère et à ses parents, dans laquelle il exprime son désarroi et son sentiment d’impuissance face à une situation devenue insupportable.