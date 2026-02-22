Tchad : le canton de Béboni, dans le département de la Nya, passe à 65 villages

Après la prière d’ouverture, le chef de terre, l’ancien chef de village ainsi que Mme le maire de la ville de Béboni se sont successivement exprimés. Ils ont béni la terre, expliqué les raisons de l’éclatement du village — rendu nécessaire par la pression démographique — et rappelé les qualités et comportements attendus d’un chef de village.



Représentant le chef de canton, le secrétaire cantonal, Benaibeye Timothée, a procédé à la lecture de la décision portant nomination, avant l’installation officielle du nouveau chef de village de Mianrom 3, NGARNDIGNA Ngadana Patrice.



De son côté, représentant Mme la sous-préfète de Béboni, le commandant de brigade, l’adjudant-chef Betinan Malta, a instruit le nouveau chef à veiller au respect des lois de l’État, à promouvoir la collaboration et à préserver une entente harmonieuse entre les populations.



Revêtu de ses attributs et tenant en main sa décision de nomination, le nouveau chef de village de Mianrom 3, NGARNDIGNA Ngadana Patrice, s’est dit honoré de la confiance placée en lui et a promis de se mettre au service de sa communauté.

