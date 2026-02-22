Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Santé

Tchad : le ministre de la Santé publique en visite de travail à Am-Timan


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 22 Février 2026


Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, est arrivé ce dimanche 22 février 2026 à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, dans le cadre d’une visite officielle de travail.


Tchad : le ministre de la Santé publique en visite de travail à Am-Timan
À une dizaine de kilomètres de l’entrée de la ville, il a été accueilli par le Délégué général du gouvernement auprès de la province, Ismat Issakha Acheikh, entouré de ses principaux collaborateurs civils et militaires. Cette réception témoigne de l’importance accordée à la mission ministérielle dans une province particulièrement engagée dans la lutte contre le ver de Guinée.

Le ministre était accompagné de l’équipe cadre du Programme national d’éradication du ver de Guinée, de techniciens de son département ainsi que de représentants des partenaires institutionnels. L’accueil, marqué par chaleur et solennité, a donné le ton à une mission placée sous le signe de la proximité et de l’engagement sanitaire.

Après cette première étape, la délégation ministérielle s’est rendue au gouvernorat pour présenter les civilités administratives et échanger avec les autorités locales. Prenant la parole, Dr Abdelmadjid Abderahim a exprimé sa gratitude pour l’accueil réservé à son équipe, soulignant l’importance de la collaboration institutionnelle dans la réussite des actions de santé publique.

Il a rappelé que l’objectif principal de cette tournée est d’aller au plus près des réalités du terrain afin d’évaluer l’état des structures sanitaires, d’encourager les efforts déjà entrepris dans la lutte contre le ver de Guinée et de renforcer la coordination entre les différents acteurs. Cette démarche vise à améliorer durablement la qualité des services de santé et à consolider les avancées enregistrées dans l’éradication de cette maladie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/02/2026

Tchad : le ministre de la Sécurité publique annonce des mesures fortes pour renforcer la sécurité à Abéché

Tchad : le ministre de la Sécurité publique annonce des mesures fortes pour renforcer la sécurité à Abéché

Tchad : l’ONASER associe le Conseil islamique à une campagne contre l’excès de vitesse pendant le Ramadan Tchad : l’ONASER associe le Conseil islamique à une campagne contre l’excès de vitesse pendant le Ramadan 20/02/2026

Populaires

Société : une relation cachée conduit à un drame au sein d’une famille

22/02/2026

La Chambre africaine de l'énergie dirigera une délégation au Venezuela

22/02/2026

Tchad : l’IPEP 1 de Bébédjia renforce les capacités des enseignants en enseignement du dessin

22/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter