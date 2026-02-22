Tchad : le ministre de la Santé publique en visite de travail à Am-Timan

À une dizaine de kilomètres de l’entrée de la ville, il a été accueilli par le Délégué général du gouvernement auprès de la province, Ismat Issakha Acheikh, entouré de ses principaux collaborateurs civils et militaires. Cette réception témoigne de l’importance accordée à la mission ministérielle dans une province particulièrement engagée dans la lutte contre le ver de Guinée.



Le ministre était accompagné de l’équipe cadre du Programme national d’éradication du ver de Guinée, de techniciens de son département ainsi que de représentants des partenaires institutionnels. L’accueil, marqué par chaleur et solennité, a donné le ton à une mission placée sous le signe de la proximité et de l’engagement sanitaire.



Après cette première étape, la délégation ministérielle s’est rendue au gouvernorat pour présenter les civilités administratives et échanger avec les autorités locales. Prenant la parole, Dr Abdelmadjid Abderahim a exprimé sa gratitude pour l’accueil réservé à son équipe, soulignant l’importance de la collaboration institutionnelle dans la réussite des actions de santé publique.



Il a rappelé que l’objectif principal de cette tournée est d’aller au plus près des réalités du terrain afin d’évaluer l’état des structures sanitaires, d’encourager les efforts déjà entrepris dans la lutte contre le ver de Guinée et de renforcer la coordination entre les différents acteurs. Cette démarche vise à améliorer durablement la qualité des services de santé et à consolider les avancées enregistrées dans l’éradication de cette maladie.