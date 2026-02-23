Extrême Nord : la force conjointe intercepte des armes lourdes à la frontière Tchad–Libye

Le 21 février 2026, le général libyen Mabrouk Sahban, commandant de la zone militaire sud, a tenu une réunion officielle au point 35 en présence du commandant de la force conjointe, le général de brigade Abdel Fattah Bouziane, ainsi que des responsables militaires Tchadiens. La rencontre a permis de s’accorder sur un mécanisme de travail commun en vue du lancement effectif des opérations conjointes pour la sécurisation et la protection des frontières communes entre les deux pays.



Une salle des opérations conjointe renforcée par des moyens aériens a été mise en place entre les forces libyennes et tchadiennes. Elle est placée sous le contrôle direct du commandement des forces terrestres. Elle permet de ratisser la bande frontalière entre les deux pays.