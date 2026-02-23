Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Extrême Nord : la force conjointe intercepte des armes lourdes à la frontière Tchad–Libye


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Février 2026


Dans la nuit du 20 février 2026, une opération de sécurisation et de ratissage menée à l'extrême nord par des unités de la force conjointe Tchad-Libye a permis de découvrir et de saisir une importante quantité d’armes de différents calibres, dont des armes lourdes de type SAM, ainsi que des munitions.


Extrême Nord : la force conjointe intercepte des armes lourdes à la frontière Tchad–Libye
Le 21 février 2026, le général libyen Mabrouk Sahban, commandant de la zone militaire sud, a tenu une réunion officielle au point 35 en présence du commandant de la force conjointe, le général de brigade Abdel Fattah Bouziane, ainsi que des responsables militaires Tchadiens. La rencontre a permis de s’accorder sur un mécanisme de travail commun en vue du lancement effectif des opérations conjointes pour la sécurisation et la protection des frontières communes entre les deux pays.

Une salle des opérations conjointe renforcée par des moyens aériens a été mise en place entre les forces libyennes et tchadiennes. Elle est placée sous le contrôle direct du commandement des forces terrestres. Elle permet de ratisser la bande frontalière entre les deux pays.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/02/2026

Tchad : la commune d'Abéché intensifie l’opération « Samedi citoyen » sur l’axe du marché Park d’Adré

Tchad : la commune d'Abéché intensifie l’opération « Samedi citoyen » sur l’axe du marché Park d’Adré

Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse 20/02/2026

Populaires

Le Tchad ferme sa frontière avec le Soudan pour raisons sécuritaires

23/02/2026

​Tchad : un homme poignarde son bailleur à Abéché, une enquête ouverte

22/02/2026

Tchad : le ministre de la Santé publique en visite de travail à Am-Timan

22/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter