Tchad : détournement de mineure, le prévenu regrette son acte mais écope de 5 ans ferme


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 24 Février 2026



Jugé le lundi 23 février 2026 devant le tribunal de grande instance de N’Djamena, un jeune homme poursuivi pour détournement de mineure a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

À la barre, il a exprimé ses regrets et sollicité le pardon des parents de la victime, une fillette âgée de 11 ans au moment des faits. Les faits remontent à deux ans, jour pour jour. Déjà placé à la maison d’arrêt de Klessoum, le prévenu a vu sa peine fixée à 5 ans d’emprisonnement ferme, conformément aux réquisitions du ministère public.

En détention, il aurait confié ses remords, et affirmé avoir tiré des leçons de cette expérience, promettant de ne plus enfreindre la loi à l’avenir, selon les propos rapportés par son conseil. L’avocat de la défense a plaidé en faveur de son client, qu’il présente comme un délinquant primaire, à peine majeur.

« Mon client n’a pas encore pleinement la maturité nécessaire pour discerner le bien du mal », a-t-il argumenté. Tout en reconnaissant la matérialité des faits, il a sollicité une libération provisoire pour permettre à son client de se rendre auprès de la famille de la victime et présenter ses excuses.

Il a également tenu à rectifier un point du procès-verbal, affirmant que la victime était âgée de 13 ou 14 ans au moment des faits, et non de 11 ans comme mentionné initialement. De son côté, l’avocat de la partie civile a requis une peine exemplaire, demandant à la cour de condamner le prévenu à verser 10 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.

À l’issue des débats, le tribunal a rendu son verdict, confirmant la peine de cinq ans d’emprisonnement ferme à l’encontre du jeune homme.


