TCHAD

Tchad : un jeune homme condamné pour vol de moto, le propriétaire intervient à l’audience


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 24 Février 2026



Tchad : un jeune homme condamné pour vol de moto, le propriétaire intervient à l’audience
Le tribunal de grande instance de N’Djamena a récemment condamné un jeune homme à cinq ans d'emprisonnement ferme pour vol de moto. Pourtant, au terme de l’audience, un retournement de situation inattendu a relancé les débats.

Le prévenu a toujours fermement rejeté les accusations portées contre lui, contestant aussi bien la qualification des faits que la lourde peine requise par le ministère public. C’est alors qu’un homme s’est présenté à la barre, affirmant être le véritable propriétaire de l'engin de deux roues.

Il a produit des éléments de preuve pour attester que le jeune homme n’était pas un voleur. Selon lui, il avait personnellement acheté cette moto et confié au prévenu pour qu’il exerce comme moto-taximan et subvienne à ses besoins. Il a expliqué que l’interpellation de ce dernier résultait d’un malentendu.

Le seul tort du jeune homme, a-t-il précisé, était d’avoir emballé la moto avec du plastique, ce qui aurait suscité des soupçons auprès des forces de l’ordre. Face à ce témoignage et aux éléments présentés, le président du tribunal a décidé de renvoyer l’affaire en délibéré. La décision finale est attendue pour le week-end prochain.


