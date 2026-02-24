Tchad : en pleine période de Ramadan, la viande flambe et les légumes deviennent plus accessibles

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, les marchés de N'Djamena connaissent une évolution contrastée des prix des denrées alimentaires.



Alors que le coût de la viande poursuit sa hausse, les prix des légumes affichent une baisse notable, offrant un léger soulagement aux ménages. Dans plusieurs marchés de la capitale, le kilogramme de viande de bœuf a connu une augmentation significative.



Des vendeurs expliquent cette flambée par la hausse du prix du bétail, les coûts de transport et la forte demande liée au Ramadan. « Le prix d’une vache peut atteindre 300 000 à 400 000 F CFA. Forcément, cela impacte le prix au détail », confie un boucher du marché central. Pour de nombreux consommateurs, cette situation complique l’organisation des repas de rupture du jeûne.



« Nous sommes obligés de réduire la quantité de viande et de privilégier d’autres aliments », témoigne une mère de famille rencontrée au marché de Dembé. À l’inverse, les prix des légumes connaissent une tendance à la baisse. Tomates, oignons, gombo et feuilles vertes sont vendus à des tarifs plus abordables comparativement aux semaines précédentes.



Des commerçantes expliquent cette diminution par l’abondance de l’offre sur les marchés locaux et l’arrivée de nouvelles récoltes dans certaines zones maraîchères. Cette baisse permet aux ménages de compenser partiellement la hausse du prix de la viande, en misant davantage sur des plats à base de légumes pour les repas du soir.



Un pouvoir d’achat toujours sous pression Si la diminution du prix des légumes apporte un léger répit, la hausse continue de la viande pèse lourdement sur le budget des familles en cette période spirituelle marquée par le partage et la solidarité. Plusieurs consommateurs appellent à un meilleur encadrement des prix durant le Ramadan afin de préserver le pouvoir d’achat, et garantir l’accès aux produits de première nécessité.