Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la Clinique Harriri organise un iftar de solidarité à N’Djamena


Alwihda Info | Par Djibrine Haïdar - 24 Février 2026



Tchad : la Clinique Harriri organise un iftar de solidarité à N’Djamena
Dans un esprit de partage et de fraternité propre au mois sacré du Ramadan, la Clinique Harriri a organisé, le dimanche 22 février 2026, un grand iftar de solidarité dans ses locaux situés à la rue de 40 à N'Djamena.

La rencontre a réuni de nombreux invités, ainsi que plusieurs personnalités, dont le président du Conseil National des Affaires Islamiques du Tchad.

Prenant la parole à cette occasion, le président-directeur général de la clinique, le Dr Mahamat Abdoulaye Harriri, s’est réjoui de l’organisation de ce moment de communion et de solidarité. Selon lui, la mission de l’établissement ne se limite pas uniquement aux soins médicaux.

« L’objectif primordial de notre clinique n’est pas seulement de soigner les malades. Nous sommes également engagés à redonner le sourire aux personnes dans le besoin et à promouvoir la solidarité. C’est dans cet esprit que nous avons réuni tout ce monde autour de ce repas de partage », a-t-il déclaré.

Présent à la cérémonie, le Dr Ali Abdelrahman Haggar a salué l’initiative. Il a souligné que la Clinique Harriri ne représente pas seulement un établissement de santé, mais également un espace d’entraide et de solidarité envers la communauté.

Pour sa part, le président du Conseil National des Affaires Islamiques du Tchad, le Cheikh Abdeldayim Abdallah Ousman, a encouragé les autres structures sanitaires et sociales à multiplier ce type d’initiatives durant le mois béni du Ramadan. Il a rappelé que ces moments de partage renforcent les liens de fraternité et soutiennent les fidèles dans un esprit de solidarité.

Cette rencontre s’est déroulée dans une ambiance conviviale et fraternelle, marquée par des échanges, des prières et un repas collectif symbolisant les valeurs de générosité et d’entraide qui caractérisent le Ramadan.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/02/2026

Tchad : les délégués du gouvernement au Borkou et au Chari-Baguirmi remplacés

Tchad : les délégués du gouvernement au Borkou et au Chari-Baguirmi remplacés

​Tchad : un homme poignarde son bailleur à Abéché, une enquête ouverte ​Tchad : un homme poignarde son bailleur à Abéché, une enquête ouverte 22/02/2026

Populaires

Décret : nominations à l'Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC)

23/02/2026

Extrême Nord : la force conjointe intercepte des armes lourdes à la frontière Tchad–Libye

23/02/2026

Le secrétaire général de la ZLECAf en mission officielle au Tchad

23/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter