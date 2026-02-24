Tchad : la Clinique Harriri organise un iftar de solidarité à N’Djamena

Dans un esprit de partage et de fraternité propre au mois sacré du Ramadan, la Clinique Harriri a organisé, le dimanche 22 février 2026, un grand iftar de solidarité dans ses locaux situés à la rue de 40 à N'Djamena.



La rencontre a réuni de nombreux invités, ainsi que plusieurs personnalités, dont le président du Conseil National des Affaires Islamiques du Tchad.



Prenant la parole à cette occasion, le président-directeur général de la clinique, le Dr Mahamat Abdoulaye Harriri, s’est réjoui de l’organisation de ce moment de communion et de solidarité. Selon lui, la mission de l’établissement ne se limite pas uniquement aux soins médicaux.



« L’objectif primordial de notre clinique n’est pas seulement de soigner les malades. Nous sommes également engagés à redonner le sourire aux personnes dans le besoin et à promouvoir la solidarité. C’est dans cet esprit que nous avons réuni tout ce monde autour de ce repas de partage », a-t-il déclaré.



Présent à la cérémonie, le Dr Ali Abdelrahman Haggar a salué l’initiative. Il a souligné que la Clinique Harriri ne représente pas seulement un établissement de santé, mais également un espace d’entraide et de solidarité envers la communauté.



Pour sa part, le président du Conseil National des Affaires Islamiques du Tchad, le Cheikh Abdeldayim Abdallah Ousman, a encouragé les autres structures sanitaires et sociales à multiplier ce type d’initiatives durant le mois béni du Ramadan. Il a rappelé que ces moments de partage renforcent les liens de fraternité et soutiennent les fidèles dans un esprit de solidarité.



Cette rencontre s’est déroulée dans une ambiance conviviale et fraternelle, marquée par des échanges, des prières et un repas collectif symbolisant les valeurs de générosité et d’entraide qui caractérisent le Ramadan.