Tchad : À Am-Timan, le Délégué général inspecte le marché secondaire pour évaluer la situation

Le marché secondaire, communément appelé « Souk Kousseri », a ainsi accueilli le Délégué général, entouré de ses proches collaborateurs. La visite s’est déroulée en présence du préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, ainsi que du maire de la ville, Mahamat Ali Ibrahim. Leur présence conjointe témoigne de l’importance accordée par les autorités locales à la gestion et à l’organisation des espaces marchands d’Am-Timan.



Malgré une récente restructuration opérée pour pallier le manque d’espace et la saturation croissante, le marché continue de faire l’objet de ennuis récurrents entre commerçants et autorités municipales. Ces difficultés, liées notamment à l’occupation des lieux et à la répartition des stands, ont motivé le déplacement du Délégué général, désireux de constater la réalité du terrain et d’écouter les préoccupations des acteurs concernés.



À l’issue de la visite, le général Ismat Issakha Acheikh a expliqué que sa démarche visait à évaluer l’état du marché afin de prendre des décisions appropriées dans les jours à venir. Il a rappelé que des instructions fermes ont été données par les plus hautes autorités pour accélérer l’ouverture effective du marché moderne, construit depuis plusieurs années mais toujours pas opérationnel. Selon lui, il est désormais impératif de mettre fin aux lenteurs administratives et d’offrir aux commerçants un cadre de travail plus organisé et plus sécurisé.



Cette descente inopinée pourrait marquer le début d’un réajustement plus large dans la gestion des espaces commerciaux d’Am-Timan. Les autorités semblent désormais déterminées à suivre de près ce dossier sensible, avec l’ambition de moderniser les infrastructures et d’améliorer les conditions de vie et de travail des populations locales.