Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : escroquerie et mariage brisé, le double calvaire d'un prévenu devant le tribunal


Alwihda Info | Par Ahmat Youssouf Ali - 24 Février 2026



Tchad : escroquerie et mariage brisé, le double calvaire d'un prévenu devant le tribunal
Ce qui devait n'être qu'une simple histoire de prêt d'argent, entre voisins, a connu un dénouement dramatique devant le tribunal. L'affaire a non seulement abouti à une condamnation pour escroquerie, mais a également révélé un mariage brisé. Tout a commencé par la plainte d'une femme affirmant avoir été escroquée par son voisin.

Selon elle, ce dernier lui aurait soutiré la somme de 500 000 francs sans jamais la rembourser. À la barre, elle a réclamé le remboursement de cette somme, assorti d'un million de francs à titre de dommages et intérêts.

L'avocat de l'accusé a requis la qualification d'escroquerie. Il a relaté les faits : alors que la plaignante s'est rendue au domicile du prévenu pour tenter de récupérer son argent, ne l'y trouvant pas, elle a dû faire appel à la gendarmerie pour procéder à son interpellation.

À la barre, le prévenu n'a pas nié avoir l'habitude d'échanger de l'argent avec sa voisine. Cependant, il a livré sa version des faits avec amertume. Il a expliqué qu'en son absence, c'est sa femme qui a été arrêtée par les forces de l'ordre venues l'appréhender. Un véritable choc pour le couple.

« C'est à cause d'elle que j'ai perdu mon mariage », s'est-il défendu, désignant la plaignante, responsable à ses yeux de l'humiliation et de la discorde ayant conduit à sa séparation. Malgré ces explications, la cour a rendu son verdict. Reconnaissant la réalité de l'escroquerie, le tribunal a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/02/2026

Tchad : 36 jeunes filles outillées pour transformer les produits locaux à Sarh

Tchad : 36 jeunes filles outillées pour transformer les produits locaux à Sarh

Tchad : l’Université Charles Lwanga de Sarh mise sur le numérique pour soutenir ses étudiants Tchad : l’Université Charles Lwanga de Sarh mise sur le numérique pour soutenir ses étudiants 22/02/2026

Populaires

Décret : nominations à l'Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC)

23/02/2026

Extrême Nord : la force conjointe intercepte des armes lourdes à la frontière Tchad–Libye

23/02/2026

Le secrétaire général de la ZLECAf en mission officielle au Tchad

23/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter