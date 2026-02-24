Tchad : le ministre des Finances reçoit une mission d’appui budgétaire de la Banque mondiale

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, a reçu ce mardi 24 février 2026, une mission d’appui budgétaire de la Banque mondiale, conduite par son représentant, Farouk Mollah Banna.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la pré-identification du DPF (appui budgétaire), visant à arrêter les priorités de réformes et les modalités de mise en œuvre.



Les échanges ont porté sur une approche axée sur les résultats, alignée sur le Plan National de Développement, autour de réformes structurantes, mesurables et compatibles avec la stabilité macroéconomique, notamment : la viabilité budgétaire et la gestion des finances publiques ; la réforme du secteur de l’énergie et l’implication du secteur privé ; le renforcement de la compétitivité du secteur privé.



La mission a présenté un dispositif d’accompagnement (assistance technique, renforcement des capacités et appui à la mise en œuvre), avec un calendrier indicatif de 12 mois et un mécanisme de coordination et de suivi. Les parties ont convenu de renforcer la coordination afin d’assurer l’impact des réformes au bénéfice des citoyens et des entreprises.