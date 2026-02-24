Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le ministre des Finances reçoit une mission d’appui budgétaire de la Banque mondiale


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Février 2026



Tchad : le ministre des Finances reçoit une mission d’appui budgétaire de la Banque mondiale
Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, a reçu ce mardi 24 février 2026, une mission d’appui budgétaire de la Banque mondiale, conduite par son représentant, Farouk Mollah Banna.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la pré-identification du DPF (appui budgétaire), visant à arrêter les priorités de réformes et les modalités de mise en œuvre.

Les échanges ont porté sur une approche axée sur les résultats, alignée sur le Plan National de Développement, autour de réformes structurantes, mesurables et compatibles avec la stabilité macroéconomique, notamment : la viabilité budgétaire et la gestion des finances publiques ; la réforme du secteur de l’énergie et l’implication du secteur privé ; le renforcement de la compétitivité du secteur privé.

La mission a présenté un dispositif d’accompagnement (assistance technique, renforcement des capacités et appui à la mise en œuvre), avec un calendrier indicatif de 12 mois et un mécanisme de coordination et de suivi. Les parties ont convenu de renforcer la coordination afin d’assurer l’impact des réformes au bénéfice des citoyens et des entreprises.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/02/2026

Tchad : 36 jeunes filles outillées pour transformer les produits locaux à Sarh

Tchad : 36 jeunes filles outillées pour transformer les produits locaux à Sarh

Tchad : l’Université Charles Lwanga de Sarh mise sur le numérique pour soutenir ses étudiants Tchad : l’Université Charles Lwanga de Sarh mise sur le numérique pour soutenir ses étudiants 22/02/2026

Populaires

Décret : nominations à l'Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC)

23/02/2026

Extrême Nord : la force conjointe intercepte des armes lourdes à la frontière Tchad–Libye

23/02/2026

Le secrétaire général de la ZLECAf en mission officielle au Tchad

23/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter