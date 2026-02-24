Alwihda Info
TCHAD

Tchad : installation du délégué général du gouvernement de la Tandjilé


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 24 Février 2026



Tchad : installation du délégué général du gouvernement de la Tandjilé
Une cérémonie officielle d’installation entre les délégués généraux du gouvernement sortant et entrant auprès de la province de la Tandjilé, s’est déroulée ce mardi 24 février 2026 à la place de l’indépendance de Laï. C’est le ministre d’État, ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Limane Mahamat, qui a officié ladite cérémonie.

La gestion de la province de la Tandjilé, est désormais confiée à Dr Néné Ehemir Torna. Il succède à ce poste Adoum Moustapha Brahimi, qui a passé un an et 10 mois à la tête de cette entité administrative. Passant le flambeau de la province à son successeur, le délégué général du gouvernement sortant, Adoum Moustapha Brahimi, a fait le bilan de son séjour tout en relevant les maux qui minent la province.

Dans son discours d’installation, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, tout en saluant le travail abattu par le sortant, invite le nouveau patron de la province de la Tandjilé, à assurer sa mission avec dévouement.

Après le discours d’installation, s’en est suivi la remise de l’étendard au délégué général entrant. Installé dans ses nouvelles fonctions, le délégué général entrant, Dr Néné Ehémir Toena a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays, au premier rang le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour la confiance placée en lui. Il promet se mettre résolument au travail pour relever les défis.

Après la cérémonie officielle, les deux délégués généraux du gouvernement et le ministre d’État, se sont retirés à la résidence pour la signature du procès-verbal à huis-clos.


