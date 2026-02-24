Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le gouvernement rappelle le respect du règlement intérieur dans les universités et instituts


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Février 2026



À travers la circulaire n°007 PR/PM/MESRSFP/SE/SG/DGESRS/2026, signée le 24 février 2026 à N’Djamena, le ministre d’État Tom Erdimi a interpellé les responsables des institutions d’enseignement supérieur publics et privés, du CNOU, des CFTP ainsi que de l’UNET sur la nécessité de maintenir un climat académique serein au sein des établissements.

Dans ce document officiel, les autorités rappellent que l’enseignement supérieur a pour vocation première la formation intellectuelle, morale et citoyenne des étudiants. À ce titre, les universités et instituts doivent rester des espaces exclusivement dédiés aux études, à la recherche scientifique, au brassage culturel, à la tolérance et au respect mutuel, conformément aux textes réglementaires en vigueur.

La circulaire insiste sur l’application rigoureuse des règlements intérieurs. Les responsables d’établissements sont ainsi invités à veiller scrupuleusement au maintien de la discipline, de l’ordre et des normes académiques dans leurs structures respectives.

Concrètement, chaque institution est tenue de sensibiliser les étudiants sur leurs droits et devoirs, de faire signer à chaque apprenant, en début d’année académique, un engagement écrit au respect strict de la discipline et du règlement intérieur, ainsi que d’appliquer, le cas échéant, les sanctions prévues en cas de manquement, dans le respect des procédures réglementaires.

Les chefs d’établissements sont personnellement responsables de la mise en œuvre effective de cette circulaire et devront rendre compte de toute difficulté rencontrée dans son application.


