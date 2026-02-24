Tchad : au Lac, le président du Conseil provincial poursuit sa politique de proximité

Moustapha Mahamat Mamadou a achevé sa tournée de consultation citoyenne dans le département de Mamdi. Une démarche qui vise à recueillir les préoccupations des populations et à renforcer la gouvernance locale.



En effet, le chef-lieu du département de Mamdi a constitué la dernière étape de la tournée de consultation citoyenne initiée par le président du Conseil provincial du Lac, Moustapha Mahamat Mamadou. Comme dans les autres localités visitées, le président du Conseil provincial a échangé avec les différentes couches socioprofessionnelles, dans le but de toucher du doigt les réalités du terrain.



À cette occasion, le secrétaire général du département de Mamdi, Abana Ganli Dlama, a réitéré le soutien de l’administration locale aux initiatives du Conseil provincial, saluant au passage une démarche inclusive et participative. Les échanges ont permis de recueillir de nombreuses doléances exprimées par les populations.



Parmi les principales préoccupations figurent le chômage des jeunes, le manque d’enseignants et d’infirmiers, l’insuffisance des infrastructures éducatives, sanitaires et sociales, ainsi que la coupure de la connexion internet dans la province du Lac.



Après avoir écouté attentivement les différentes interventions, le président du Conseil provincial du Lac a rassuré les populations que leurs doléances seront prises en compte et transmises aux instances compétentes. Moustapha Mahamat Mamadou a également souligné la volonté du gouvernement tchadien de promouvoir la décentralisation, conformément à la vision du Mahamat Idriss Déby Itno, à travers la mise en œuvre du programme des « 12 chantiers et 100 actions ».