TCHAD

Tchad : des enseignants signalent une interruption de salaire à Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 25 Février 2026



Tchad : des enseignants signalent une interruption de salaire à Mongo
Des enseignants de la province du Guéra, notamment dans la ville de Mongo, ont constaté une interruption du versement de leurs salaires à la veille du mardi 24 février 2026.

Informés de la disponibilité des virements, plusieurs agents se sont rendus auprès de leurs structures respectives pour percevoir leur rémunération, avant de découvrir que leurs salaires n’avaient pas été payés. Cette situation a suscité incompréhension et inquiétude parmi les concernés, d’autant plus que, selon eux, aucune notification officielle ne leur aurait été adressée au préalable.

Lors d’une récente déclaration, le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Dr Aboubakar Assidik Choroma, avait indiqué que « les jours non prestés ne seront pas payés », une mesure visant, selon ses propos, certains enseignants grévistes de N’Djamena.

Toutefois, des enseignants du Guéra affirment ne pas avoir observé le mouvement de grève, tout en étant touchés par cette interruption salariale. Contactés dans leurs établissements, plusieurs enseignants disent se retrouver dans une situation financière difficile, ce qui a affecté la reprise des cours dans certains établissements.

Au lycée de Mongo B, le censeur Ali Salim indique qu’une grande partie du personnel enseignant aurait été concernée, provoquant une désorganisation temporaire des activités scolaires. « Beaucoup sont repartis chercher de quoi subvenir aux besoins de leurs familles », explique-t-il. Des listes seraient actuellement établies dans plusieurs écoles afin d’identifier les enseignants affectés, dans l’espoir d’un rétablissement rapide des salaires.

Les enseignants interrogés appellent les autorités compétentes à clarifier la situation et à rétablir les rémunérations des agents concernés, afin d’éviter toute perturbation prolongée du système éducatif local.


