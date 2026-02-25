Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : le général de brigade Idriss Nahar Nil nommé commandant de légion de gendarmerie n°2 Faya


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Février 2026



Tchad : le général de brigade Idriss Nahar Nil nommé commandant de légion de gendarmerie n°2 Faya
Par Décret N°101/PR/PM/MSPI/2026 du 25 février 2026, l’Officier Général des Forces de Sécurité Intérieure dont le nom suit est nommé à un poste de responsabilité à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale : 

LEGION DE GENDARMERIE N°2 FAYA
Commandant : Général de Brigade  IDRISS NAHAR NIL, ID : 92901779, en remplacement de Colonel HAMIT OUMAR ISSA, ID : 92720883, décédé.

بموجب المرسوم رقم 101/ر. ج/ر.و/و.أ.ع. ه/2026 الصادر في 25 فبراير 2026، تم تعيين الضابط العام بقوات الأمن الداخلي الآتي اسمه في منصب المسؤولية بالإدارة العامة للدرك الوطني:
فيلق الدرك الوطني رقم 2 فايا
القائد : اللواء إدريس نهار نيل، رقم الهوية: 92901779، خلفاً للعقيد حامد عمر عيسى، رقم الهوية: 92720883، المتوفى.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
