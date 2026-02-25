Tchad : le général de brigade Idriss Nahar Nil nommé commandant de légion de gendarmerie n°2 Faya

بموجب المرسوم رقم 101/ر. ج/ر.و/و.أ.ع. ه/2026 الصادر في 25 فبراير 2026، تم تعيين الضابط العام بقوات الأمن الداخلي الآتي اسمه في منصب المسؤولية بالإدارة العامة للدرك الوطني:

فيلق الدرك الوطني رقم 2 فايا

القائد : اللواء إدريس نهار نيل، رقم الهوية: 92901779، خلفاً للعقيد حامد عمر عيسى، رقم الهوية: 92720883، المتوفى.