TCHAD

Tchad : Au Borkou, le commandant de la Garde nomade intervient pour rétablir l’ordre après l'affrontement meurtrier


Alwihda Info | Par Seid Djoumino - 25 Février 2026



Suite aux affrontements entre les forces de défense et de sécurité et les coupeurs de route, qui ont coûté la vie à quatre officiers issus de différents corps, le commandant de la Garde nomade et nationale du Tchad, le général Bourma Hemchi Tchougoubou, accompagné d’une forte délégation, s’est rendu dans la nuit du 25 février 2025 sur plusieurs sites afin de rétablir l’ordre.

La mission a ciblé notamment des marchés anarchiques situés à proximité de différents points de passage, dont le marché de Bir Tamasse et celui du puits 110. À l’issue de cette opération, les occupants ont reçu l’ordre de quitter les lieux sans délai.


