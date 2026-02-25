Tchad : à Abéché, installation officielle des nouveaux responsables à l’INSTA

L’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA) a procédé, ce mercredi 25 février 2026, à l’installation de ses nouveaux responsables administratifs. La cérémonie a été présidée par le recteur de l’Académie de l’Éducation Nationale de l’Est, Pr Daouda Ahmat Mahamat.



L’événement s’est déroulé en présence du directeur général de l’INSTA, Pr Yaya Dagal Dari, du président de l’Unaba, du directeur général de l’École Normale Supérieure d’Abéché, ainsi que de plusieurs invités issus du monde académique.



Conformément au décret N°091/PR/PM/MESRSFP/2026 du 19 février 2026, le Dr Mahamat Ahmat Taha et le Dr Ali Barka ont été nommés respectivement secrétaire général et directeur des Études de l’INSTA. Dans leurs interventions, les deux responsables ont exprimé leur profonde gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance placée en eux. Ils ont assuré de leur engagement à œuvrer avec rigueur et dévouement pour le rayonnement de l’institution.



Procédant à leur installation officielle, le Pr Daouda Ahmat Mahamat a souligné que ces nominations résultent d’un choix mûrement réfléchi. Il a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite et d’un dialogue permanent afin de relever les défis liés à l’enseignement supérieur.



« Je vous enjoins à œuvrer en synergie pour hisser l’INSTA au rang des institutions d’enseignement supérieur de référence dans le domaine des sciences et techniques », a-t-il déclaré. Cette nouvelle équipe est ainsi appelée à impulser une dynamique renouvelée au sein de l’établissement, dans un contexte marqué par la volonté de renforcer la qualité et la gouvernance de l’enseignement supérieur au Tchad.