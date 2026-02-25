Tchad : règlement de comptes fratricides pour un point d’eau, le tribunal tranchera jeudi prochain

Une affaire de menaces de mort opposant des membres d’un même clan était examinée ce jeudi 26 février 2026 par le tribunal.



Au cœur du litige : un conflit d’accès à un point d’eau. Le procureur a requis une peine d’un an d’emprisonnement à l’encontre de chacun des prévenus. Ce jeudi, l’audience s’est tenue dans une atmosphère tendue. Les parties civiles ont accusé le groupe de prévenus d’avoir proféré des menaces de mort à leur encontre, et d’avoir retourné une partie de la communauté villageoise contre eux.



De son côté, la défense a fermement contesté ces accusations. L’avocat des mis en cause a plaidé l’absence de toute menace. « Mes clients n’ont jamais menacé qui que ce soit parmi les parties civiles. Ils sont issus de la même communauté qu’eux. Le différend qui les opposait a d’ailleurs été réglé depuis. Aujourd’hui, ces plaintes ne visent qu’à leur porter préjudice », a-t-il déclaré à la barre.



À l’issue des débats, Mme la juge a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue publique le 05 mars prochain, permettant au magistrat de rendre son verdict en toute impartialité.