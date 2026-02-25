Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : règlement de comptes fratricides pour un point d’eau, le tribunal tranchera jeudi prochain


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 26 Février 2026



Une affaire de menaces de mort opposant des membres d’un même clan était examinée ce jeudi 26 février 2026 par le tribunal.

Au cœur du litige : un conflit d’accès à un point d’eau. Le procureur a requis une peine d’un an d’emprisonnement à l’encontre de chacun des prévenus. Ce jeudi, l’audience s’est tenue dans une atmosphère tendue. Les parties civiles ont accusé le groupe de prévenus d’avoir proféré des menaces de mort à leur encontre, et d’avoir retourné une partie de la communauté villageoise contre eux.

De son côté, la défense a fermement contesté ces accusations. L’avocat des mis en cause a plaidé l’absence de toute menace. « Mes clients n’ont jamais menacé qui que ce soit parmi les parties civiles. Ils sont issus de la même communauté qu’eux. Le différend qui les opposait a d’ailleurs été réglé depuis. Aujourd’hui, ces plaintes ne visent qu’à leur porter préjudice », a-t-il déclaré à la barre.

À l’issue des débats, Mme la juge a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue publique le 05 mars prochain, permettant au magistrat de rendre son verdict en toute impartialité.


