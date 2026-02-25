Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : nomination d'enseignants-chercheurs à des postes de responsabilité dans les Universités


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Février 2026



Tchad : nomination d'enseignants-chercheurs à des postes de responsabilité dans les Universités
Par Décret N°100/PR/PM/MESRSFP/2026 du 25 février 2026, les enseignants-chercheurs dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après  :

UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE D’ATI
Président : M. SABRE IDRISS ABSAKINE (MC), en remplacement de M. MOUTEDE MADJI VINCENT (MC), appelé à d'autres fonctions. 
Vice-président chargé de la Recherche et de la Coopération : M. DONO ADOUM GOBI (MC), en remplacement de M. MAHAMAT OUMAR ADOUM (MC).

Secrétaire Général : M.  ABDELKERIM HAMID WARDOUGOU (A) en remplacement Mme MBAGOGO KOUMBRAÏT AUDREY (MA), appelée à d'autres fonctions.

UNIVERSITE DE BONGOR
Faculté de Droit et Sciences Économiques
Doyen : M. GAÏSSALA DAYANG GARANDI(AU), poste vacant.
Vice-doyen : M. MAMGUE BASSINANG (AU), poste vacant. 

Faculté des Humanités, Lettres et Sociétés
Doyenne : Mme MBAGOGO KOUMRAÏT  AUDREY (MA), poste vacant.
Vice-doyen : M. ISSA DJIMET (AU), poste vacant. 

Faculté des Sciences et Techniques
Doyen : M. GEDEON  OSSOGA  WALABANG (MC), poste vacant.
Vice-doyen : M. MAHAMAT NOUR ABDALLAH (MC), poste vacant.

Faculté des Sciences de la Santé Humaine
Doyen : M. NAÏBE DANGWE TEMOUA (MC), poste vacant.
Vice-doyen : Mme TCHENDA YETNA (AU), poste vacant.

Direction des Affaires Académiques 
Directeur : M. GANE MADDA (AU), poste vacant.

Direction de la Recherche et de la Coopération 
Directeur : M. DOUMPA MIAN-ASMBAYE (MC), poste vacant.

Direction de la Scolarité et des Examens 
Directeur : M. TCHARI MOUSSA ABDOULAYE (A), poste vacant.

Direction du Système d’Information et de la Communication 
Directeur : M. NAM SALOUM (AU), poste vacant.

Direction de la Bibliothèque Universitaire 
Directeur : M. DJAFAR HASSAN ALI (AU), poste vacant.

Direction des Affaires Administratives et des Ressources Humaines 
Directeur : M. HAOUVANG LABA CHRISTOPHE (AU), poste vacant.

UNIVERSITE DE DOBA 
Vice-président chargé de la Recherche et de la Coopération : M. MOUTEDE MADJI VINCENT (MC), en remplacement de M. SABRE IDRISS ABSAKINE (MC), appelé à d'autres fonctions.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/02/2026

Tchad : À Am-Timan, le Délégué général inspecte le marché secondaire pour évaluer la situation

Tchad : À Am-Timan, le Délégué général inspecte le marché secondaire pour évaluer la situation

​Tchad : des attaques armées contre des usagers de la route au Sila, plusieurs blessés ​Tchad : des attaques armées contre des usagers de la route au Sila, plusieurs blessés 24/02/2026

Populaires

Est du Tchad : roquette, balles perdues et affrontements font plusieurs morts à Tiné

25/02/2026

Tchad : le général de brigade Idriss Nahar Nil nommé commandant de légion de gendarmerie n°2 Faya

25/02/2026

Côte d’Ivoire : renforcement des capacités techniques et humaines dans le traitement du cancer

25/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/02/2026 - Laila Bastati

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter