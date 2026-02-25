Tchad : nomination d'enseignants-chercheurs à des postes de responsabilité dans les Universités

Par Décret N°100/PR/PM/MESRSFP/2026 du 25 février 2026, les enseignants-chercheurs dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après :



UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE D’ATI

Président : M. SABRE IDRISS ABSAKINE (MC), en remplacement de M. MOUTEDE MADJI VINCENT (MC), appelé à d'autres fonctions.

Vice-président chargé de la Recherche et de la Coopération : M. DONO ADOUM GOBI (MC), en remplacement de M. MAHAMAT OUMAR ADOUM (MC).



Secrétaire Général : M. ABDELKERIM HAMID WARDOUGOU (A) en remplacement Mme MBAGOGO KOUMBRAÏT AUDREY (MA), appelée à d'autres fonctions.



UNIVERSITE DE BONGOR

Faculté de Droit et Sciences Économiques

Doyen : M. GAÏSSALA DAYANG GARANDI(AU), poste vacant.

Vice-doyen : M. MAMGUE BASSINANG (AU), poste vacant.



Faculté des Humanités, Lettres et Sociétés

Doyenne : Mme MBAGOGO KOUMRAÏT AUDREY (MA), poste vacant.

Vice-doyen : M. ISSA DJIMET (AU), poste vacant.



Faculté des Sciences et Techniques

Doyen : M. GEDEON OSSOGA WALABANG (MC), poste vacant.

Vice-doyen : M. MAHAMAT NOUR ABDALLAH (MC), poste vacant.



Faculté des Sciences de la Santé Humaine

Doyen : M. NAÏBE DANGWE TEMOUA (MC), poste vacant.

Vice-doyen : Mme TCHENDA YETNA (AU), poste vacant.



Direction des Affaires Académiques

Directeur : M. GANE MADDA (AU), poste vacant.



Direction de la Recherche et de la Coopération

Directeur : M. DOUMPA MIAN-ASMBAYE (MC), poste vacant.



Direction de la Scolarité et des Examens

Directeur : M. TCHARI MOUSSA ABDOULAYE (A), poste vacant.



Direction du Système d’Information et de la Communication

Directeur : M. NAM SALOUM (AU), poste vacant.



Direction de la Bibliothèque Universitaire

Directeur : M. DJAFAR HASSAN ALI (AU), poste vacant.



Direction des Affaires Administratives et des Ressources Humaines

Directeur : M. HAOUVANG LABA CHRISTOPHE (AU), poste vacant.



UNIVERSITE DE DOBA

Vice-président chargé de la Recherche et de la Coopération : M. MOUTEDE MADJI VINCENT (MC), en remplacement de M. SABRE IDRISS ABSAKINE (MC), appelé à d'autres fonctions.