Tchad : nomination d'enseignants-chercheurs à des postes de responsabilité dans les Universités

Par Décret N°100/PR/PM/MESRSFP/2026 du 25 février 2026, les enseignants-chercheurs dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après :
UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE D’ATI
Président : M. SABRE IDRISS ABSAKINE (MC), en remplacement de M. MOUTEDE MADJI VINCENT (MC), appelé à d'autres fonctions.
Vice-président chargé de la Recherche et de la Coopération : M. DONO ADOUM GOBI (MC), en remplacement de M. MAHAMAT OUMAR ADOUM (MC).
Secrétaire Général : M. ABDELKERIM HAMID WARDOUGOU (A) en remplacement Mme MBAGOGO KOUMBRAÏT AUDREY (MA), appelée à d'autres fonctions.
UNIVERSITE DE BONGOR
Faculté de Droit et Sciences Économiques
Doyen : M. GAÏSSALA DAYANG GARANDI(AU), poste vacant.
Vice-doyen : M. MAMGUE BASSINANG (AU), poste vacant.
Faculté des Humanités, Lettres et Sociétés
Doyenne : Mme MBAGOGO KOUMRAÏT AUDREY (MA), poste vacant.
Vice-doyen : M. ISSA DJIMET (AU), poste vacant.
Faculté des Sciences et Techniques
Doyen : M. GEDEON OSSOGA WALABANG (MC), poste vacant.
Vice-doyen : M. MAHAMAT NOUR ABDALLAH (MC), poste vacant.
Faculté des Sciences de la Santé Humaine
Doyen : M. NAÏBE DANGWE TEMOUA (MC), poste vacant.
Vice-doyen : Mme TCHENDA YETNA (AU), poste vacant.
Direction des Affaires Académiques
Directeur : M. GANE MADDA (AU), poste vacant.
Direction de la Recherche et de la Coopération
Directeur : M. DOUMPA MIAN-ASMBAYE (MC), poste vacant.
Direction de la Scolarité et des Examens
Directeur : M. TCHARI MOUSSA ABDOULAYE (A), poste vacant.
Direction du Système d’Information et de la Communication
Directeur : M. NAM SALOUM (AU), poste vacant.
Direction de la Bibliothèque Universitaire
Directeur : M. DJAFAR HASSAN ALI (AU), poste vacant.
Direction des Affaires Administratives et des Ressources Humaines
Directeur : M. HAOUVANG LABA CHRISTOPHE (AU), poste vacant.
UNIVERSITE DE DOBA
Vice-président chargé de la Recherche et de la Coopération : M. MOUTEDE MADJI VINCENT (MC), en remplacement de M. SABRE IDRISS ABSAKINE (MC), appelé à d'autres fonctions.
