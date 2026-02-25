N'Djamena : quatre personnes tuées par balles perdues, les circonstances restent floues

Quatre personnes ont été tuées par des balles perdues tirées par des éléments des forces de l’ordre à Sabangali, alors qu’ils tentaient de disperser un rassemblement formé autour d’un incendie.



Trois des victimes, âgées respectivement de 20 à 23 ans, ainsi qu’une quatrième personne plus âgée, auraient été touchées par des tirs à la tête. Elles ont succombé à leurs blessures après leur admission à l’hôpital.



Les circonstances exactes de ces tirs demeurent pour l’heure inconnues. Deux des victimes résidaient à Sabangali, tandis que les deux autres étaient originaires d’Ambassatna.