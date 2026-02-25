Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N'Djamena : quatre personnes tuées par balles perdues, les circonstances restent floues


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Février 2026



N'Djamena : quatre personnes tuées par balles perdues, les circonstances restent floues
Quatre personnes ont été tuées par des balles perdues tirées par des éléments des forces de l’ordre à Sabangali, alors qu’ils tentaient de disperser un rassemblement formé autour d’un incendie.

Trois des victimes, âgées respectivement de 20 à 23 ans, ainsi qu’une quatrième personne plus âgée, auraient été touchées par des tirs à la tête. Elles ont succombé à leurs blessures après leur admission à l’hôpital.

Les circonstances exactes de ces tirs demeurent pour l’heure inconnues. Deux des victimes résidaient à Sabangali, tandis que les deux autres étaient originaires d’Ambassatna.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/02/2026

Tchad : À Am-Timan, le Délégué général inspecte le marché secondaire pour évaluer la situation

Tchad : À Am-Timan, le Délégué général inspecte le marché secondaire pour évaluer la situation

​Tchad : des attaques armées contre des usagers de la route au Sila, plusieurs blessés ​Tchad : des attaques armées contre des usagers de la route au Sila, plusieurs blessés 24/02/2026

Populaires

Est du Tchad : roquette, balles perdues et affrontements font plusieurs morts à Tiné

25/02/2026

Tchad : le général de brigade Idriss Nahar Nil nommé commandant de légion de gendarmerie n°2 Faya

25/02/2026

Côte d’Ivoire : renforcement des capacités techniques et humaines dans le traitement du cancer

25/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/02/2026 - Laila Bastati

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter