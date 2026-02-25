Tchad : lancement à Mao du Programme d'entrepreneuriat agroalimentaire

Dans le cadre du Programme d’entrepreneuriat agroalimentaire (PEA), le préfet du département du Kanem-centre, Brahim Alifa Ali, a présidé hier, le lancement de l’atelier interprovincial destiné aux acteurs des chaînes de valeur agroalimentaires des trois provinces : Lac, Bahr El-Ghazal et Kanem.



Ouvrant les travaux, le préfet du département du Kanem-Centre Brahim Alifa Ali « a remercié les partenaires pour cette initiative d'où il a soulevé les richesses naturelles du Kanem géographique en terme des spirulines. Il « a ensuite ajouté que ce programme est cohérent à la fois avec les stratégiques nationales du Tchad et les orientations actuelles des partenaires techniques et financiers, et en particulier celles de l'union européenne » .



L’objectif est de promouvoir le développement et la transformation durable des systèmes agroalimentaires clés du Tchad, en cohérence avec la stratégie Global Gateway, qui met l’accent sur l’augmentation des revenus des femmes et des jeunes dans les villes secondaires et leurs bassins de production agricole.



Ce programme sera mis en œuvre par la GIZ dans la zone nord du PEA et sera financé par l'union européenne. L'atelier durera deux jours et concerne les autorités administratives, locales et les représentants des organisations de la société civile des provinces concernées par le programme.