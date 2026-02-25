Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Guéra/Senafet-Jif 2026, le coup d'envoi de la mobilisation est lancé


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 26 Février 2026



Tchad : Guéra/Senafet-Jif 2026, le coup d'envoi de la mobilisation est lancé
C'est dans une atmosphère de dynamisme et d'enthousiasme que s'est tenue, à la délégation de la Femme du Guéra, la première réunion de mobilisation en préparation de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) et de la Journée Internationale de la Femme (JIF) 2026.

La rencontre était présidée par le délégué intérimaire, Seid Alexis Gayé. La séance a débuté par la lecture de l'arrêté du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, portant nomination des membres du Comité d'Organisation de la SENAFET/JIF 2026, donnant ainsi un cadre officiel et structuré aux travaux à venir.

Au cœur des discussions figurait la préparation du lancement des activités de la SENAFET, prévues du 1er au 08 mars 2026. Pour la réussite de cet événement d'envergure, un budget estimatif de 50 millions de francs CFA. Après un long et riche débat ayant permis à chaque membre de s'exprimer, et de formuler des propositions constructives, le délégué intérimaire Seid Alexis Gayé a tenu à féliciter l'ensemble des membres du comité pour leur dynamisme et leur courage.

Il a, par la même occasion, lancé un appel solennel à toutes les femmes du Guéra, les invitant à se mobiliser massivement pour le lancement officiel prévu le dimanche 1er mars 2026.

De leur côté, les femmes membres du comité d'organisation ont tenu à réaffirmer haut et fort leur engagement total pour que les activités se déroulent dans les meilleures conditions possibles, promettant travail, rigueur et cohésion au service de cette noble cause. Tout est donc mis en œuvre pour que la SENAFET/JIF 2026, dans la province du Guéra, se déroule dans l’harmonie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/02/2026

Tchad : Au Borkou, le commandant de la Garde nomade intervient pour rétablir l’ordre après l'affrontement meurtrier

Tchad : Au Borkou, le commandant de la Garde nomade intervient pour rétablir l’ordre après l'affrontement meurtrier

Tchad : l’EMET organise un séminaire à l’intention de 40 jeunes religieux Tchad : l’EMET organise un séminaire à l’intention de 40 jeunes religieux 25/02/2026

Populaires

Libye : des soldats libérés près de la frontière nigérienne après de violents affrontements

25/02/2026

Tchad : nomination d'enseignants-chercheurs à des postes de responsabilité dans les Universités

25/02/2026

Tchad : des enseignants signalent une interruption de salaire à Mongo

25/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/02/2026 - Laila Bastati

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter