Tchad : Guéra/Senafet-Jif 2026, le coup d'envoi de la mobilisation est lancé

C'est dans une atmosphère de dynamisme et d'enthousiasme que s'est tenue, à la délégation de la Femme du Guéra, la première réunion de mobilisation en préparation de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) et de la Journée Internationale de la Femme (JIF) 2026.



La rencontre était présidée par le délégué intérimaire, Seid Alexis Gayé. La séance a débuté par la lecture de l'arrêté du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, portant nomination des membres du Comité d'Organisation de la SENAFET/JIF 2026, donnant ainsi un cadre officiel et structuré aux travaux à venir.



Au cœur des discussions figurait la préparation du lancement des activités de la SENAFET, prévues du 1er au 08 mars 2026. Pour la réussite de cet événement d'envergure, un budget estimatif de 50 millions de francs CFA. Après un long et riche débat ayant permis à chaque membre de s'exprimer, et de formuler des propositions constructives, le délégué intérimaire Seid Alexis Gayé a tenu à féliciter l'ensemble des membres du comité pour leur dynamisme et leur courage.



Il a, par la même occasion, lancé un appel solennel à toutes les femmes du Guéra, les invitant à se mobiliser massivement pour le lancement officiel prévu le dimanche 1er mars 2026.



De leur côté, les femmes membres du comité d'organisation ont tenu à réaffirmer haut et fort leur engagement total pour que les activités se déroulent dans les meilleures conditions possibles, promettant travail, rigueur et cohésion au service de cette noble cause. Tout est donc mis en œuvre pour que la SENAFET/JIF 2026, dans la province du Guéra, se déroule dans l’harmonie.