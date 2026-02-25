Alwihda Info
TCHAD

Tchad : les agents de l'élevage du Moyen Chari en formation pour mieux protéger le cheptel


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 26 Février 2026



Tchad : les agents de l'élevage du Moyen Chari en formation pour mieux protéger le cheptel
A Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari, la question de la santé animale revient au premier plan. Ce 25 février 2026, les responsables des services d’élevage du Moyen-Chari se sont réunis pour une session de formation axée sur la prévention des maladies du bétail.

La rencontre s’est déroulée au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh. C'est est une initiative de la délégation provinciale de l’Elevage et de la Production animale, en partenariat avec le Programme d’appui à l’investissement en Afrique centrale (PAIRIAC.). Durant deux jours, près de quarante agents venus des six départements de la province participent aux échanges.

Chefs de secteurs, responsables de postes vétérinaires et agents de terrain suivent des modules pratiques sur les campagnes de vaccination et sur la surveillance des maladies transmissibles de l’animal à l’homme. L’accent est mis sur la détection rapide des infections et sur le respect des procédures sanitaires.

Prenant la parole, le secrétaire général de la commune de Sarh, Djimasbé Eliel, a encouragé les participants à tirer profit de cette formation. Il a souligné que l’élevage constitue l’un des piliers économiques du Moyen-Chari et partant du Tchad et mérite un accompagnement constant des autorités.

De son coté, Dr Laurent Haindi Dadass, délégué de l'élevage du Moyen Chari a invité les agents à devenir de véritables relais techniques dans leurs localités respectives. Selon lui, une meilleure organisation des services vétérinaires permettra de renforcer la sécurité sanitaire et de soutenir durablement le secteur pastoral.

« A travers ce programme, nous entendons moderniser les pratiques et améliorer la qualité des services offerts aux éleveurs dans notre province' », a indiqué le délégué de l'élevage du Moyen Chari. Il faut noter que cette activité s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à l’investissement en Afrique centrale (PAIRIAC), appuyé par l’Union européenne et prend fin le jeudi 26 février 2026.


