Tchad : à Baga Sola, un atelier sur l’analyse genre met en lumière les barrières socioculturelles

Un atelier consacré à l’analyse genre s’est tenu du 24 au 25 février 2026 dans la salle de réunion d’Oxfam à Baga Sola. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet « Réponse humanitaire dans la province du Lac », financé par l’Agence Suédoise de Développement (ASDI) et mis en œuvre par Oxfam, en partenariat avec GFFO.



Cette rencontre a pour objectif de présenter aux différentes parties prenantes les résultats de l’analyse genre et de l’étude sur les barrières socioculturelles. Elle vise également à susciter des échanges autour des principales problématiques identifiées et à définir des stratégies favorisant un changement durable des comportements.



La représentante du responsable terrain d’Oxfam et coordinatrice Justice Genre, Lina Hong-Yoh Beultoingar, a exprimé le souhait que les discussions soient constructives et débouchent sur des solutions adaptées aux réalités locales. La présentation du contexte a permis de mettre en lumière plusieurs constats préoccupants.



Selon les résultats de l’analyse genre, de nombreuses femmes sont victimes de violences conjugales et demeurent insuffisamment impliquées dans certaines prises de décision au sein des communautés. L’étude sur les barrières socioculturelles a, par ailleurs, révélé que malgré la construction de latrines dans plusieurs localités, leur utilisation par les populations reste limitée.



Cette situation s’explique notamment par des facteurs socioculturels mis en évidence lors des enquêtes communautaires. Les échanges ont permis aux participants de partager des expériences et des témoignages, tout en formulant des pistes d’actions concrètes en vue de renforcer l’inclusion, l’égalité et l’accès équitable aux infrastructures d’assainissement.



Le sous-préfet de Baga Sola rural, Ali Abderamane Mbodou, a salué l’initiative d’Oxfam et de ses partenaires. Il a souligné que « les résultats de cette analyse doivent servir de boussole pour guider la planification, renforcer l’inclusion et garantir la non-discrimination ». Il a également réaffirmé son engagement à accompagner toute initiative visant à promouvoir l’égalité et la justice sociale, dans le respect des valeurs et des réalités culturelles locales.



Cet atelier marque ainsi une étape importante dans la mise en œuvre du projet « Réponse humanitaire dans la province du Lac », en plaçant la question du genre et des normes socioculturelles au cœur des stratégies d’intervention.