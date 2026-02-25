Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le Conseil provincial du Mandoul lance sa première session budgétaire de l'exercice 2026


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 26 Février 2026



Tchad : le Conseil provincial du Mandoul lance sa première session budgétaire de l'exercice 2026
Placée sous le slogan de la transparence, de la responsabilité et de l’efficacité, cette première session budgétaire pour l'exercice 2026 du Conseil provincial du Mandoul est ouverte dans un contexte exigeant, marqué par des défis économiques, sociaux et infrastructurels.

Elle vise à traduire l'engagement collectif des conseillers provinciaux à planifier, encadrer et orienter les ressources publiques vers les priorités essentielles de la population du Mandoul pour un développement inclusif et participatif. Autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles et toutes les couches socioprofessionnelles de la province sont impliqués dans l'élaboration de ce budget.

Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général du Conseil provincial du Mandoul Labe Paul Mamaïta a salué l'engagement des conseillers pour le développement de la province avant d'insister sur une vision commune dans l'élaboration de ce budget qui permettra d'asseoir ce développement. Frédéric Raïkina Béaloum, secrétaire de séance du Conseil provincial, par ailleurs président par intérim du Conseil provincial, à l'ouverture des travaux, a vanté les mérites des conseillers provinciaux décédés particulièrement le feu président du Conseil provincial qui était un homme de vision de développement, à la base avant de dire que le budget 2025 a constitué une étape importante dans la consolidation des acquis dans l'éducation, la santé et dans l'économie locale.

Pour lui, la décentralisation prônée par les plus hautes autorités doit se tourner vers le développement durable. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul Ahmat Abdallah Fadoul, pour sa part, a fait le tour d'horizon des textes et lois régissant les collectivités territoriales autonomes, avant d'appeler les conseillers à des réflexions profondes pour relever les défis du développement du Mandoul.

Pendant quelques jours, les conseillers se plancheront sur le budget de l'exercice 2026, avec plus d'ardeur et de détermination pour le développement de la province dans le processus de décentralisation.


