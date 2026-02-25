Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à N'Djamena, la ministre des Transports sensibilise les acteurs du transport urbain


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 26 Février 2026



Tchad : à N’Djamena, la ministre des Transports sensibilise les acteurs du transport urbain
La ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddeye, accompagnée de ses différents chefs de services, a engagé un dialogue avec les acteurs du transport urbain de N’Djamena afin de s’enquérir de leur situation. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique d’échanges directs sur les sites de stationnement, notamment à la gare routière d’Abéché, et au site des taxis de Dembé, le 25 février 2026.

Dans son mot de circonstance, la ministre a rappelé les mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances 2026. Elle a notamment souligné l’exonération, pour une durée de cinq ans, des droits et taxes à l’importation des autobus, autocars et taxis neufs.

Cette disposition vise à encourager le renouvellement progressif du parc automobile, à renforcer la sécurité des usagers et à améliorer le confort des transports en commun. Elle a également insisté sur le respect rigoureux des procédures administratives et du Code de la route, rappelant l’obligation pour les conducteurs de détenir un permis de conduire valide, ainsi que l’ensemble des documents requis pour la circulation des véhicules de transport en commun.

Ces exigences constituent une condition indispensable à l’exercice légal du transport urbain, et s’inscrivent dans une approche inclusive et concertée visant l’émergence d’un secteur plus sûr, mieux structuré et économiquement viable. De leur côté, les transporteurs urbains ont exposé leurs doléances liées aux conditions de travail et aux réalités du terrain.

Cette sensibilisation s’inscrit dans la dynamique de concertation engagée par la ministre en vue d’assainir, de moderniser et de professionnaliser durablement le secteur du transport urbain, pilier essentiel de la mobilité quotidienne dans la capitale. Les échanges, jugés constructifs, ont porté sur plusieurs problématiques majeures, notamment le respect des textes réglementaires, la lutte contre l’insécurité routière, l’amélioration de l’organisation des sites de stationnement ainsi que la fluidité du transport urbain.


