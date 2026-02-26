Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Guéra, la CNPS sensibilise les agents communaux sur la prévoyance sociale


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 27 Février 2026



Tchad : au Guéra, la CNPS sensibilise les agents communaux sur la prévoyance sociale
La salle de réunion de la commune de Mongo a abrité une importante rencontre de sensibilisation organisée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), le 26 février 2026, placée sous la présidence du maire de la commune de Mongo, Hamza Abba Djaouro.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale visant à informer, et à sensibiliser les agents communaux sur leurs droits et obligations en matière de prévoyance sociale. Dans son allocution d'ouverture, l'édile de la ville a tenu à exprimer sa gratitude à la CNPS pour avoir initié cette rencontre d'une importance capitale pour les agents placés sous son autorité.

« Je remercie sincèrement la CNPS pour l'organisation de cette rencontre. J'invite chacun de nos agents à prêter une oreille attentive au message que nos hôtes sont venus nous délivrer », a-t-il déclaré, avant d'appeler ses collaborateurs à s'engager pleinement dans la démarche proposée par l'institution de prévoyance.

Prenant la parole à la suite du maire, le chef d'agence de la CNPS de Mongo, Brahim Moussa, a livré un exposé détaillé sur le fonctionnement et les mécanismes de la prévoyance sociale. Il a insisté sur le fait que chaque institution, qu'elle soit publique ou communale, a l'obligation de déclarer l'ensemble de ses agents auprès de la CNPS, condition sine qua non pour garantir la sécurisation de leurs revenus et la protection de leurs droits sociaux.

Brahim Moussa a par ailleurs expliqué que le dispositif de la CNPS repose sur un système financier pour garantir les agents afin que leur avenir soit le meilleur. Le message central porté par la CNPS lors de cette rencontre peut se résumer en un appel à la responsabilité individuelle et collective : s'affilier, cotiser régulièrement et préparer sereinement son avenir.

Les agents communaux ont été invités à prendre conscience que leur adhésion active au système de prévoyance sociale n'est pas seulement une obligation légale, mais avant tout un investissement pour leur propre avenir et celui de leurs familles.

Cette rencontre a été saluée par l'ensemble des participants comme une initiative salutaire, qui ouvre la voie à une meilleure couverture sociale des travailleurs de la commune de Mongo. La CNPS, à travers de telles actions de terrain, confirme son engagement à rapprocher ses services des bénéficiaires, et à garantir à chaque travailleur tchadien une retraite digne et méritée.


