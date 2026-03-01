Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un camion se renverse sur la route de la sous-préfecture de Balimba


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 1 Mars 2026



Tchad : un camion se renverse sur la route de la sous-préfecture de Balimba
Un camion gros porteur transportant des marchandises s’est renversé sur la route de la sous-préfecture de Balimba. Le véhicule, chargé de plusieurs centaines de sacs de natron, se rendait à Koumogo au moment de l’accident.

Selon les premières informations, le conducteur aurait perdu le contrôle du camion, qui a fini sa course après un tonneau. Les circonstances exactes de l’incident ne sont pas encore clairement établies.

Présent sur les lieux de l’accident, le secrétaire de séance à la mairie de Sidothé Bételoum a confirmé le bilan : aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Toutefois, d’importants dégâts matériels ont été constatés, notamment sur le véhicule et une partie de la marchandise.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/02/2026

Tchad : le gaspillage alimentaire pendant le mois sacré préoccupe à N’Djamena

Tchad : le gaspillage alimentaire pendant le mois sacré préoccupe à N’Djamena

Tchad : au Guéra, la CNPS sensibilise les agents communaux sur la prévoyance sociale Tchad : au Guéra, la CNPS sensibilise les agents communaux sur la prévoyance sociale 27/02/2026

Populaires

Tchad : Mahamat Idriss Déby Itno exprime sa solidarité avec le peuple iranien en ce mois de Ramadan

28/02/2026

Tchad : Le Camp Dari accueille chaque année plus de 5.000 visiteurs au coeur du parc

28/02/2026

L’Union africaine condamne les attaques iraniennes et appelle à la désescalade au Moyen-Orient

28/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter