Tchad : un camion se renverse sur la route de la sous-préfecture de Balimba

Un camion gros porteur transportant des marchandises s’est renversé sur la route de la sous-préfecture de Balimba. Le véhicule, chargé de plusieurs centaines de sacs de natron, se rendait à Koumogo au moment de l’accident.
Selon les premières informations, le conducteur aurait perdu le contrôle du camion, qui a fini sa course après un tonneau. Les circonstances exactes de l’incident ne sont pas encore clairement établies.
Présent sur les lieux de l’accident, le secrétaire de séance à la mairie de Sidothé Bételoum a confirmé le bilan : aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Toutefois, d’importants dégâts matériels ont été constatés, notamment sur le véhicule et une partie de la marchandise.
