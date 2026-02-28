Tchad : 127 candidats passent le test d’entrée des Maîtres communautaires à Mao

Ce dimanche, le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Issaka Koty Yakoub, a lancé officiellement le test d’entrée des Maîtres communautaires de niveau un (MC1). Au total, 127 candidats se sont présentés à cet examen, dont 35 arabophones. L’épreuve s’est déroulée dans les locaux de l’École normale des instituteurs bilingues de Mao, en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires et locales.



Dans son allocution, le Général Issaka Koty Yakoub a encouragé les candidats à redoubler d’efforts afin de relever ce défi académique et professionnel. Il a insisté sur l’importance de la discipline et de la rigueur, exhortant chacun à éviter les retards et à bannir toute forme de tricherie. Enfin, il a adressé ses vœux de réussite et de courage aux participants, soulignant que cet examen constitue une étape essentielle pour renforcer les compétences éducatives au sein des communautés locales.

