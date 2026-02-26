









AFRIQUE Cameroun : un programme pour l’employabilité et l'entrepreneuriat lancé dans l'Extrême-Nord

Alwihda Info | Par Afdb - 27 Février 2026



Le programme CAP2E s'articule autour de trois axes d'intervention : le renforcement de l'offre de formation technique et professionnelle, l'appui au développement économique et à l'entrepreneuriat, ainsi que la mise à niveau des infrastructures sociales de base.

Le gouvernement du Cameroun et le Groupe de la Banque africaine de développement ont procédé le vendredi 20 février 2026 à Maroua, au lancement du programme « Bâtir les capacités et les compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun » (CAP2E).



Ce programme vise à favoriser la création d'emplois durables et inclusifs dans la région, à travers le renforcement du capital humain, le développement du tissu économique local et l'amélioration des infrastructures sociales de base.



L’événement s’est déroulé en présence de Midjiyawa Bakary, gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, représentant le ministre camerounais de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), de Mouhamed Gueye, chef de Division du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences, représentant le directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, ainsi que du président du Conseil régional, du maire de Maroua, des représentants du secteur privé et de plusieurs ministères sectoriels. Le programme CAP2E s'articule autour de trois axes d'intervention : le renforcement de l'offre de formation technique et professionnelle, l'appui au développement économique et à l'entrepreneuriat, ainsi que la mise à niveau des infrastructures sociales de base.



« Ce programme vise à apporter des solutions concrètes à un certain nombre de défis majeurs : un chômage élevé des jeunes, une inadéquation entre la formation et les besoins du marché, une fragilité socio-économique persistante, des infrastructures insuffisantes et une forte vulnérabilité aux effets du changement climatique », a déclaré M. Midjiyawa.



Sur le plan de la formation, le programme prévoit la construction et l'équipement de 22 centres de formation technique, technologique et professionnelle, avec pour objectif d’apporter de meilleures conditions de formation aux effectifs actuels de ces centres (près de 30 000 jeunes) et d’augmenter ces effectifs d’au moins 20% (soit 6 000 apprenants supplémentaires, dont 40 % de filles), et de développer des cursus adaptés aux besoins du secteur privé.



Il soutient également la construction de dix infrastructures collectives et marchandes destinées aux opérateurs privés (marchés, centres de services communs), ainsi que l'accompagnement financier et non financier de 1 400 petites et moyennes entreprises. Enfin, il intègre la réhabilitation de 15 hôpitaux, dix écoles et quatre centres de santé, dans une approche sensible au genre et résiliente au changement climatique.



Un mécanisme de financement inédit en Afrique centrale

Financé à hauteur de 89,2 milliards francs CFA par le Groupe de la Banque, le programme CAP2E est mis en œuvre, pour la première fois au Cameroun et en Afrique centrale, à travers le mécanisme de Financement axé sur les résultats (FAR). Ce dispositif conditionne les décaissements à l'atteinte effective et vérifiée d'objectifs prédéfinis.



Le programme s'étend sur cinq ans, de 2025 à 2030. Complémentaire aux projets d'investissement classiques et aux opérations d'appui budgétaire, le FAR vise à renforcer la performance, la redevabilité et l'appropriation nationale des réformes, en s'appuyant sur les systèmes nationaux — fiduciaires, techniques, environnementaux et sociaux. « Le Financement axé sur les résultats repose sur un partenariat renforcé entre la Banque et le gouvernement, fondé sur la performance et les résultats vérifiables.



Il améliore l'efficience des dépenses publiques en liant l'endettement aux réalisations effectives, tout en favorisant la coordination multi-bailleurs autour d'un cadre commun de résultats », a souligné M. Gueye.



Des résultats attendus à l'horizon 2029

À l’horizon 2029, le CAP2E ambitionne un taux d'insertion professionnelle de 80 % pour les diplômés formés, ainsi que la création de 5 000 emplois, dont 60 % destinés aux jeunes, 40 % aux femmes et une part significative d'emplois verts. « Le programme « Bâtir les capacités et les compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun » n'est pas simplement un programme de financement.



C'est un levier de transformation, un instrument de résilience et une opportunité historique pour notre région. Sa réussite dépendra de notre capacité collective à travailler en synergie, à respecter nos engagements et à placer les résultats au cœur de notre action », a conclu Alhadji Magra Massaou, coordonnateur du Programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l’Extrême Nord (PSRDREN), agence d'exécution du programme CAP2E.



Le lancement officiel du programme constituait l'aboutissement d'un atelier de démarrage organisé du 17 au 19 février 2026 à Maroua L’atelier avait permis de renforcer les capacités institutionnelles des structures de mise en œuvre et de mobiliser l'ensemble des parties prenantes nationales et internationales autour du programme. Il avait été suivi de la visite, de futurs établissements de formation technique bénéficiaires du programme CAP2E par une délégation mixte Banque-PSRDREN/MINEPAT.





Dans la même rubrique : < > Mécanisme de financement des infrastructures africaines : renforcement de la souveraineté financière continentale La BAD octroie un don de 16,6 millions $ à l’Institut international d’agriculture tropicale RCA-Portugal : renforcement du partenariat diplomatique Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)