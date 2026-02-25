Alwihda Info
AFRIQUE

RCA-Portugal : renforcement du partenariat diplomatique


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Février 2026



RCA-Portugal : renforcement du partenariat diplomatique
La visite de 48 heures du président portugais Marcelo Rebelo De Sousa s'est achevée le mercredi 25 février 2026 à Bangui sur fond de renouvellement d'alliance pour servir les intérêts communs.

L'élément marquant de cette visite a été le tête-à-tête qui a eu lieu au Palais de la Renaissance entre le président de la République Faustin Archange Touadéra et son homologue portugais Marcelo Rebelo De Sousa.

Ces discussions ont permis de raffermir les liens séculaires entre les deux pays amis marqués par une profonde cohésion historique entre les deux peuples mais aussi, de faire le point sur la situation des forces spéciales portugaises déployées au sein de la Mission militaire de formation de l'Union Européenne (EUTM) et de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) depuis 2017.

Au sein de la Minusca environ 150 à 200 soldats portugais appuient les opérations d'envergure contre les groupes armés, assurent la sécurité de Bangui et de l'Aéroport International Bangui M’poko tout en renforçant la paix dans le pays. Cette seconde visite du président de Sousa à Bangui s’est également soldée par des engagements concrets dans les domaines économiques et culturels.

Le Portugal était par le passé le pays qui a développé un partenariat économique fructueux avec la République centrafricaine. Cette visite officielle s'est déroulée dans une atmosphère de convivialité jusqu’au retour de cet invité de marque où les hautes personnalités du pays l’ont raccompagné avec tous les honneurs à l’Aéroport International Bangui Mpoko.



