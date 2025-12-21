Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Tchad : Recrutement d'un Assistant Technique National pour le suivi des activités du Don ASAP+ (Programme SD3C)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Décembre 2025


Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), des dons et prêts en vue de financer les coûts du Programme Conjoint Sahel en réponse aux Défis COVID-19, Conflits et Changements Climatiques ("SD3C") et envisage d'en faire partiellement usage pour s'adjoindre des services de conseil dispensés par un consultant individuel portant sur le recrutement d'un Assistant Technique National pour le suivi des activités du Don ASAP+.


Veuillez trouver ci-dessous, la version intégrale en format PDF de l'Avis à Manifestation d'Intérêt du Programme SD3C. 
avis_sd3c_.pdf Avis SD3C .pdf  (822.49 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
