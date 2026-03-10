Tchad : à Mao, prise de contact du délégué général du gouvernement du Kanem avec les ONG

Dans le cadre de sa série de rencontres de prise de contact, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem a présidé, ce mercredi, une réunion avec les responsables des ONG nationales et internationales intervenant dans la province.



La rencontre s’est déroulée en présence des autorités administratives, du Conseil provincial ainsi que du Comité provincial d’action. L’objectif de cette réunion était d’établir un premier contact avec les différents acteurs humanitaires, de s’imprégner des activités qu’ils mènent et d’identifier les besoins réels de la population du Kanem.



Les acteurs humanitaires ont salué l’initiative du délégué général. Ils ont toutefois soulevé plusieurs difficultés, notamment l’accès limité aux financements des partenaires, le faible nombre d’ONG présentes dans la province, ainsi que le manque de partage de rapports entre les ONG et le Comité provincial d’action.



Prenant la parole, le délégué général a remercié les responsables pour leur disponibilité. Le premier magistrat de la province « a, quant à lui, invité les acteurs humanitaires à élaborer un programme provincial dans un délai de 72 heures afin de faciliter le travail de terrain à travers la province. Il a également encouragé le recrutement local et la location de véhicules sur place.



Le général Issaka Koty Yakoub a mis un accent particulier a été mis sur la gestion des produits nutritionnels, dont certains sont parfois périmés ou mal stockés dans les magasins. Le délégué général a exhorté les ONG à privilégier désormais les véhicules locaux plutôt que ceux loués en dehors de la province.



Enfin, il a invité les délégués provinciaux, le Comité provincial d’action et le Conseil provincial à renforcer les interactions entre les ONG et les acteurs locaux, afin d’assurer une meilleure efficacité des interventions ».