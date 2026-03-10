Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à Abéché, lancement d’un atelier de renforcement des capacités des OSC et OCB


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 11 Mars 2026



Tchad : à Abéché, lancement d’un atelier de renforcement des capacités des OSC et OCB
La secrétaire de séance, Dina Oumar, a lancé le mardi 11 mars 2026 à l’ADETIC d’Abéché un atelier de formation axé sur le renforcement des capacités organisationnelles et techniques des organisations de la société civile. Cette session de formation est animée par Neguero Félix, chef de projet Gouvernance locale et formateur à l’ONG APAFSF.

Elle se déroule du 10 au 12 mars 2026 à Abéché. Placée sous le thème « Renforcement des capacités organisationnelles et techniques des OSC et OCB pour une gouvernance locale inclusive, participative et sensible aux droits des enfants », cette formation vise à doter les participants d’outils et de compétences leur permettant de mieux contribuer au développement local et à la promotion des droits des enfants.

Durant ces trois jours, les participants issus des organisations de la société civile (OSC) et des organisations communautaires de base (OCB) échangeront autour des notions de gouvernance locale, de participation citoyenne et des mécanismes d’intégration des droits de l’enfant dans les actions communautaires.

À travers cet atelier, les organisateurs entendent renforcer l’implication des acteurs communautaires dans les processus de gouvernance locale afin de favoriser une gestion plus inclusive et participative des affaires publiques au niveau local.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
