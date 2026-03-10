Tchad : le nouveau délégué général du gouvernement du Bahr-el-Gazel rencontre la jeunesse

Dans le cadre de sa série de prises de contact, le délégué général du gouvernement (DGG) auprès de la province du Bahr-el-Gazel, Adoum Moustapha Brahimi, a tenu ce mercredi 11 mars 2026 deux rencontres clés avec la jeunesse et les opérateurs économiques de la province.



La première rencontre a réuni la jeunesse et les leaders des associations de la société civile. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Bahr-el-Gazel Adoum Moustapha Brahimi a insisté sur le rôle pivotal de la jeunesse dans le développement de la province.



« Le développement du Bahr-el-Gazel repose en grande partie sur la jeunesse », a-t-il déclaré, appelant les jeunes et les responsables associatifs à s'unir pour promouvoir la cohabitation pacifique et la cohésion sociale, véritables garants de la paix.



Le delegue general a par ailleurs salué les avancées notables de la province dans tous les secteurs, y compris au niveau du gouvernement national. Issa Ali Kebir, porte-parole de la jeunesse lors de cette rencontre, a félicité Adoum Moustapha Brahimi et affirmé : « Toute la jeunesse est derrière notre premier magistrat Adoum Moustapha Brahimi ».



Par la suite, le DGG a échangé avec les opérateurs économiques de la province. Il les a qualifiés de « socle du développement » et réaffirmé que sa porte reste grande ouverte à tous pour impulser les initiatives locales. Les opérateurs économiques ont unanimement salué l'engagement du délégué général et promis de le soutenir dans toutes les actions visant le développement et la cohésion sociale.