Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le nouveau délégué général du gouvernement du Bahr-el-Gazel rencontre la jeunesse


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 11 Mars 2026



Tchad : le nouveau délégué général du gouvernement du Bahr-el-Gazel rencontre la jeunesse
Dans le cadre de sa série de prises de contact, le délégué général du gouvernement (DGG) auprès de la province du Bahr-el-Gazel, Adoum Moustapha Brahimi, a tenu ce mercredi 11 mars 2026 deux rencontres clés avec la jeunesse et les opérateurs économiques de la province.

La première rencontre a réuni la jeunesse et les leaders des associations de la société civile. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Bahr-el-Gazel Adoum Moustapha Brahimi a insisté sur le rôle pivotal de la jeunesse dans le développement de la province.

« Le développement du Bahr-el-Gazel repose en grande partie sur la jeunesse », a-t-il déclaré, appelant les jeunes et les responsables associatifs à s'unir pour promouvoir la cohabitation pacifique et la cohésion sociale, véritables garants de la paix.

Le delegue general a par ailleurs salué les avancées notables de la province dans tous les secteurs, y compris au niveau du gouvernement national. Issa Ali Kebir, porte-parole de la jeunesse lors de cette rencontre, a félicité Adoum Moustapha Brahimi et affirmé : « Toute la jeunesse est derrière notre premier magistrat Adoum Moustapha Brahimi ».

Par la suite, le DGG a échangé avec les opérateurs économiques de la province. Il les a qualifiés de « socle du développement » et réaffirmé que sa porte reste grande ouverte à tous pour impulser les initiatives locales. Les opérateurs économiques ont unanimement salué l'engagement du délégué général et promis de le soutenir dans toutes les actions visant le développement et la cohésion sociale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/03/2026

Tchad : à Abéché, un don de manuels scolaires remis à l’Académie de l’éducation nationale de l’Est

Tchad : à Abéché, un don de manuels scolaires remis à l’Académie de l’éducation nationale de l’Est

Tchad : l’ONAPE appelle les producteurs agricoles au remboursement des crédits agricoles Tchad : l’ONAPE appelle les producteurs agricoles au remboursement des crédits agricoles 10/03/2026

Populaires

RGPH-3 : le Tchad prépare la phase du grand dénombrement de la population

10/03/2026

Burkina : le chef de l’Etat accorde une audience à la coopérative féminine de Zongo

10/03/2026

Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel

10/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter