|
TCHAD
Tchad : Le général Mahamat Tahir Orozi nommé Ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique
Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Février 2026
Par Décret N°111/PR/PM/MAEIATE/2026 du 27 février 2026, Monsieur MAHAMAT TAHIR OROZI est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des États-Unis d'Amérique (Washington).
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle