TCHAD

Tchad : Le général Mahamat Tahir Orozi nommé Ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique

Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Février 2026

Par Décret N°111/PR/PM/MAEIATE/2026 du 27 février 2026, Monsieur MAHAMAT TAHIR OROZI est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des États-Unis d'Amérique (Washington).



