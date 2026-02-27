Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le général Mahamat Tahir Orozi nommé Ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique


Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Février 2026


Par Décret N°111/PR/PM/MAEIATE/2026 du 27 février 2026, Monsieur MAHAMAT TAHIR OROZI est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des États-Unis d'Amérique (Washington).


Tchad : Le général Mahamat Tahir Orozi nommé Ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/02/2026

Tchad : à N'Djamena, deux femmes à la barre pour coups et blessures volontaires

Tchad : à N'Djamena, deux femmes à la barre pour coups et blessures volontaires

Tchad : lancement à Mao du Programme d'entrepreneuriat agroalimentaire Tchad : lancement à Mao du Programme d'entrepreneuriat agroalimentaire 26/02/2026

Populaires

Tchad : escroquerie foncière à N'Djamena, le tribunal met l'affaire en délibéré

27/02/2026

Tchad : levée de la suspension de la délivrance des jugements supplétifs d’acte de naissance

27/02/2026

Tchad : faux témoignage et tentative de meurtre présumée, l’affaire renvoyée

27/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/02/2026 - Laila Bastati

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter