Tchad : assistance aux sinistrés d’un incendie dans le village Al-Kouk au Hadjer Lamis

Dans la province du Hadjer Lamis, précisément dans le département de Dagana et la sous-préfecture de Karal, le président du Conseil provincial, Adoum Ali Adoum, accompagné du délégué de l’Action sociale, Atteïb Abakar Hassan, ainsi que de la conseillère Fatimé, s’est rendu au village Al-Kouk.



Cette visite avait pour objectif d’apporter une assistance aux populations sinistrées par un incendie. Des vivres et des biens de première nécessité, notamment du riz, de la farine, des couvertures et des nattes en plastique, ont été distribués aux personnes vulnérables touchées par le sinistre.



Un geste de solidarité vivement salué par les bénéficiaires.