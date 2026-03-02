









AFRIQUE Congo/présidentielle 2026 : la bataille pour le Palais du Peuple officiellement ouverte

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 2 Mars 2026



La campagne électorale pour l’élection présidentielle de mars 2026 a été officiellement ouverte, le samedi 28 février, sur toute l’étendue du territoire national. Le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou-N’Guesso a choisi de démarrer sa campagne électorale à Pointe-Noire et à Loango, au sud de Brazzaville.

Pendant deux semaines, le pays vibrera au rythme des meetings géants, des caravanes motorisées, des descentes de proximité et des séances d’explication des projets de société. Les Affiches géantes, banderoles multicolores et slogans accrocheurs envahissent déjà les grandes artères de Brazzaville, Pointe-Noire et des principales villes du pays.



Ils sont sept à solliciter les suffrages des Congolais pour accéder à la magistrature suprême, à savoir Angios Nganguia Engambé, Dave Uphrem Mafoula, Zinga Mabio Mavoungou, Destin Melaine Gavet Elongo, Vivien Romain Manangou, Joseph Kignoumbi Kia-Mboungou et Denis Sassou N’Guesso.



Le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou-N’Guesso a choisi de démarrer sa campagne électorale à Pointe-Noire et à Loango, le samedi 28 février 2026. Deux grands meetings ont rassemblé les populations au rond-point Lumumba dans l’arrondissement n° 1 de la capitale économique du Congo et au chef-lieu du département du Kouilou.



A Pointe-Noire, le meeting a eu lieu à la place de la République, lieu historique et symbolique pour la ville océane. Ce grand moment de communion entre le candidat et les populations a été marqué par cinq interventions dont celle du président candidat.



A Loango, dans le Kouilou, le deuxième meeting de la journée s’est déroulé à proximité du siège du conseil départemental, au-delà des appels au vote, le message a invité les électeurs à se rendre aux urnes et éviter l'abstention le jour du vote.



A Pointe-Noire comme à Loango, le candidat de la majorité présidentielle a présenté ce qu'il appelle « un engagement, et non une promesse », en faveur des deux départements. Un nouvel engagement politique, contenu dans un pacte social intitulé « Accélérons la marche vers le développement » et qui vise à valoriser les potentialités locales pour promouvoir le développement local et l'emploi des jeunes.



Denis Sassou-N’Guesso a réitéré sa volonté d’accélérer le développement de Pointe-Noire et du Kouilou avec les jeunes. Ses priorités incluent l'exploitation des ressources minières telles que le gaz et la potasse, la réhabilitation et la modernisation du Chemin de fer Congo océan (CFCO), l'opérationnalisation de la zone économique spéciale, le fonctionnement de l'université de Loango, la création d'autres universités et la construction d'autres infrastructures de base.



De son côté, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou a donné le ton depuis Sibiti, sa ville natale, le candidat de " la Chaine " mise sur un ancrage territorial fort et un discours axé sur la proximité avec les populations.



Les autres candidats ne sont pas en reste. Dans plusieurs localités, leurs équipes déploient des affiches, des caravanes et des opérations de séduction ciblées pour capter l’attention d’un électorat appelé aux urnes les 12 et 15 mars 2026.



De même, si certains parlent d’un scrutin ‘’ sans enjeu majeur ‘’, l’intensité des moyens déployés, notamment par la majorité présidentielle, confère déjà à cette élection une dimension spectaculaire. Les ressources logistiques et financières engagées impressionnent d’ores-et- déjà sur le terrain.



Durant quatorze jours, le pays vivra au rythme des promesses, des alliances stratégiques et des offensives politiques. Les électeurs auront ainsi la lourde responsabilité de départager les prétendants à la magistrature suprême.





